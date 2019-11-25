УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Чистящий снег на козырьке здания школы в Чистящий снег на козырьке здания школы в Уссурийске ученик шестого класса помогал своей тете-дворнику, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

В воскресенье в соцсетях распространилось видео, на котором мальчик счищает лопатой снег с козырька здания. На записи видна вывеска с надписью "Школа №31", утверждается, что действие происходит в Уссурийске. При этом на ребенке нет верхней одежды, его, стоящего на покатом козырьке на высоте второго этажа, из окна придерживает взрослый. Видео вызвало в регионе резонанс. Полиция и прокуратура проводит проверку, к ситуации также подключился СК.

"Инспекторы по делам несовершеннолетних установили… что 22 ноября учащийся 6 класса по просьбе своей тети, работавшей дворником в учебном заведении, оказал ей помощь в уборке снега. Мальчик не стал надевать верхнюю одежду, так как на улице было тепло", - сообщил представитель УМВД.

Отмечается, что "заместитель директора школы по административно-хозяйственной части провела с женщиной профилактическую беседу, напомнив о требовании неукоснительного соблюдения техники безопасности в образовательном учреждении".