Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T16:02+0300
https://ria.ru/20191125/1561557427.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете

13:26 25.11.2019 (обновлено: 16:02 25.11.2019)
4008
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Чистящий снег на козырьке здания школы в Уссурийске ученик шестого класса помогал своей тете-дворнику, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
В воскресенье в соцсетях распространилось видео, на котором мальчик счищает лопатой снег с козырька здания. На записи видна вывеска с надписью "Школа №31", утверждается, что действие происходит в Уссурийске. При этом на ребенке нет верхней одежды, его, стоящего на покатом козырьке на высоте второго этажа, из окна придерживает взрослый. Видео вызвало в регионе резонанс. Полиция и прокуратура проводит проверку, к ситуации также подключился СК.
Школьный коридор
Вчера, 10:55
В Приморье наказали сотрудников школы, где ребенок чистил снег
"Инспекторы по делам несовершеннолетних установили… что 22 ноября учащийся 6 класса по просьбе своей тети, работавшей дворником в учебном заведении, оказал ей помощь в уборке снега. Мальчик не стал надевать верхнюю одежду, так как на улице было тепло", - сообщил представитель УМВД.
Отмечается, что "заместитель директора школы по административно-хозяйственной части провела с женщиной профилактическую беседу, напомнив о требовании неукоснительного соблюдения техники безопасности в образовательном учреждении".
Как ранее сообщила РИА Новости уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребенка Ирина Медведева, участники инцидента были вызваны к директору, "к виновным были применены дисциплинарные взыскания".
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 12:28
СК заинтересовался чисткой снега с козырька школы в Приморье
0142131
Обсудить 1
УМВД РФСледственный комитет РФПриморский крайУссурийскПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье
Стоп-кадр видео чистки снега с козырька школы в Приморье ребенком
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Вид на набережную реки Белой в Уфе
В Уфе водолазы прекратили поиски пропавшей семьи Мазовых
Автомобили скорой помощи
Названа возможная причина отравления детей в Нижегородской области
Грозный
В Чечне объяснили маленькие банковские вклады жителей республики
Школьный коридор
В Приморье наказали сотрудников школы, где ребенок чистил снег
Полиция
В Сургуте полиция проверит данные об избиении сверстницами школьницы
Стоматологический кабинет
В Москве мужчина умер в стоматологической клинике, сообщил источник
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Свидетельство о совершении таинства крещения
В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК заинтересовался чисткой снега с козырька школы в Приморье
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Башкирии выяснят, почему ребенок просил у прохожих деньги на одежду
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену, гулявшую с ребенком
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
Лента новостейМолния