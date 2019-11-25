В Китае женщина сломала десять ребер из-за приступа кашля

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Китаянка сломала десять ребер после сильного приступа кашля, сообщил Daily Mail.
Отмечается, что незадолго до инцидента врачи диагностировали у женщины астму.
Однажды ночью она проснулась от сильной боли в груди. Врачи сделали рентген и обнаружили, что у пациентки сломаны десять ребер.
Как выяснилось, виной всему стало средство от загара. Женщина мечтала о бледной коже и много времени проводила дома, чтобы не попадать на солнце. Кроме того, она постоянно пользовалась кремом, который блокировал ультрафиолетовое излучение. Это привело к дефициту витамина D в организме, из-за чего кости стали очень хрупкими.
Медики отметили, что это первый подобный инцидент в их практике.