В Китае женщина сломала десять ребер из-за приступа кашля

Однажды ночью она проснулась от сильной боли в груди. Врачи сделали рентген и обнаружили, что у пациентки сломаны десять ребер.

Как выяснилось, виной всему стало средство от загара. Женщина мечтала о бледной коже и много времени проводила дома, чтобы не попадать на солнце. Кроме того, она постоянно пользовалась кремом, который блокировал ультрафиолетовое излучение. Это привело к дефициту витамина D в организме, из-за чего кости стали очень хрупкими.