Вербицкая тонко чувствовала слово и любила родной язык, заявил Котюков

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Любви президента СПбГУ Людмилы Вербицкой к родному языку хватило на тысячи учеников, ее уход из жизни – огромная потеря для России, заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков.
Президент СПбГУ, почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни, сообщил в воскресенье представитель вуза.
"Выражаю искренние соболезнования семье и близким Людмилы Алексеевны Вербицкой. Уход из жизни такого яркого, одаренного, творческого человека, какой была Людмила Алексеевна, - это огромная потеря не только для научной общественности, но и для всей России", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Он отметил, что Вербицкая возглавила вуз в непростое для страны время и в любой ситуации не боялась отстаивать свое мнение, позицию университета, при этом всегда оставалась верна твердым жизненным принципам. Ее вклад в развитие лингвистики, филологии, сохранение русского языка неоценим, подчеркнул Котюков.
"Людмила Алексеевна тонко чувствовала слово и любила родной язык так, что этой любви хватало на сотни, тысячи ее учеников. Мудростью и грамотным подходом к делу характеризовались и годы ее руководства Российской академией образования. Мы, все коллеги Людмилы Вербицкой, уважали и любили ее за скромность, порядочность и неизменно высокий профессионализм", - добавил он.