МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Любви президента СПбГУ Любви президента СПбГУ Людмилы Вербицкой к родному языку хватило на тысячи учеников, ее уход из жизни – огромная потеря для России, заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

Президент СПбГУ, почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни, сообщил в воскресенье представитель вуза.

"Выражаю искренние соболезнования семье и близким Людмилы Алексеевны Вербицкой. Уход из жизни такого яркого, одаренного, творческого человека, какой была Людмила Алексеевна, - это огромная потеря не только для научной общественности, но и для всей России", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Он отметил, что Вербицкая возглавила вуз в непростое для страны время и в любой ситуации не боялась отстаивать свое мнение, позицию университета, при этом всегда оставалась верна твердым жизненным принципам. Ее вклад в развитие лингвистики, филологии, сохранение русского языка неоценим, подчеркнул Котюков.