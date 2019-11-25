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РИА Новости

Вербицкая тонко чувствовала слово и любила родной язык, заявил Котюков

13:24 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент СПбГУ Людмила Вербицкая
Президент СПбГУ Людмила Вербицкая
© РИА Новости / Алексей Даничев
Президент СПбГУ Людмила Вербицкая. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Любви президента СПбГУ Людмилы Вербицкой к родному языку хватило на тысячи учеников, ее уход из жизни – огромная потеря для России, заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков.
Президент СПбГУ, почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни, сообщил в воскресенье представитель вуза.
"Выражаю искренние соболезнования семье и близким Людмилы Алексеевны Вербицкой. Уход из жизни такого яркого, одаренного, творческого человека, какой была Людмила Алексеевна, - это огромная потеря не только для научной общественности, но и для всей России", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Он отметил, что Вербицкая возглавила вуз в непростое для страны время и в любой ситуации не боялась отстаивать свое мнение, позицию университета, при этом всегда оставалась верна твердым жизненным принципам. Ее вклад в развитие лингвистики, филологии, сохранение русского языка неоценим, подчеркнул Котюков.
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"Людмила Алексеевна тонко чувствовала слово и любила родной язык так, что этой любви хватало на сотни, тысячи ее учеников. Мудростью и грамотным подходом к делу характеризовались и годы ее руководства Российской академией образования. Мы, все коллеги Людмилы Вербицкой, уважали и любили ее за скромность, порядочность и неизменно высокий профессионализм", - добавил он.
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