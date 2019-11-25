Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T13:42+0300
https://ria.ru/20191125/1561557273.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_0:162:3068:1888_1036x0_80_0_0_fbab3925d273bfbd7028fbfd09ae780f.jpg
РИА Новости

Число отравившихся газом возле нижегородской школы увеличилось до 44

13:24 25.11.2019 (обновлено: 13:42 25.11.2019)
2013
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при выбросе газовой смеси возле школы в Вадском районе Нижегородской области увеличилось до 44 человек, среди которых 43 ребенка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о 30 пострадавших детях, 10 из которых находятся в состоянии средней степени тяжести.
"По уточненным данным, отравление газом получили 44 человека, в том числе 43 учащихся Вадской средней школы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после оказания медицинской помощи 27 детей отпущены домой, проводится осмотр еще 17 пострадавших.
"Предварительная причина происшествия – избыточная концентрация одоранта в системе газораспределительной станции", - отметил собеседник агентства.
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
5 ноября, 15:15
На Алтае школьники отравились, выпив содержимое найденной у реки бутылки
011303
Обсудить 0
Отравление газом в нижегородской школеНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
Названа возможная причина отравления детей в Нижегородской области
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Стоматологический кабинет
В Москве мужчина умер в стоматологической клинике, сообщил источник
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Нижегородской области ВАЗ опрокинулся в кювет, погиб человек
Лео Бокерия
В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева
Лео Бокерия
В центре имени Бакулева не знают про увольнение Бокерии
Врачи смотрят на рентгеновский снимок
В Китае женщина сломала десять ребер из-за приступа кашля
Свидетельство о совершении таинства крещения
В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Люди стоят в очереди, чтобы отдать свой голос во время выборов в районный совет в округе Нг Кван О в Гонконге
Стали известны признаки того, что в России зреет Гонконг
Дмитрий Ульянов
СМИ: актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
В Нижегородской области ликвидировали открытое горение на складе
Президент Украины Владимир Зеленский
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Врачи рассказали о состоянии отравившихся газом в нижегородской школе
Полицейский в лагере беженцев с Ближнего Востока на острове Лесбос в Греции
Правительство Греции позаботится о четырех тысячах беспризорниках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
Лента новостейМолния