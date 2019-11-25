Медведев уверен в успешном взаимодействии с новым премьером Финляндии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в успешном взаимодействии с новым премьером Финляндии Антти Ринне и выразил надежду на развитие отношений между странами.
"Мы весьма успешно и конструктивно взаимодействовали с вашим предшественником, уверен, что такое же взаимодействие у нас будет и с вами, тем более что Финляндия наш добрый сосед и хороший партнер. Рассчитываем на развитие отношений с вашим государством", - сказал Медведев в ходе встречи со своим финским коллегой.
Также Медведев пожелал Ринне максимально успешной работы на посту.
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