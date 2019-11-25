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РИА Новости

Медведев уверен в успешном взаимодействии с новым премьером Финляндии

13:20 25.11.2019 (обновлено: 13:39 25.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в успешном взаимодействии с новым премьером Финляндии Антти Ринне и выразил надежду на развитие отношений между странами.
"Мы весьма успешно и конструктивно взаимодействовали с вашим предшественником, уверен, что такое же взаимодействие у нас будет и с вами, тем более что Финляндия наш добрый сосед и хороший партнер. Рассчитываем на развитие отношений с вашим государством", - сказал Медведев в ходе встречи со своим финским коллегой.
Также Медведев пожелал Ринне максимально успешной работы на посту.
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Антти РиннеДмитрий МедведевФинляндияРоссияВ мире
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