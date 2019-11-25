Медведев уверен в успешном взаимодействии с новым премьером Финляндии

"Мы весьма успешно и конструктивно взаимодействовали с вашим предшественником, уверен, что такое же взаимодействие у нас будет и с вами, тем более что Финляндия наш добрый сосед и хороший партнер. Рассчитываем на развитие отношений с вашим государством", - сказал Медведев в ходе встречи со своим финским коллегой.