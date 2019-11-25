Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-25T14:53+0300
https://ria.ru/20191125/1561556874.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154931/34/1549313402_0:178:3072:1906_1036x0_80_0_0_e516f8ad84732134c0b461fa8a983515.jpg
РИА Новости

РПЦ приостановила работу Александрийского подворья в Москве

13:16 25.11.2019 (обновлено: 14:53 25.11.2019)
16680
© РИА Новости / Сергей ПятаковЦерковь Всех Святых на Кулишках в Москве
Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Деятельность подворья Александрийского патриархата при московском храме Всех Святых на Кулишках приостановлена, сообщил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Он пояснил, что это связано с признанием Александрийским патриархатом раскольнической "православной церкви Украины".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
19 ноября, 20:14Религия и мировоззрение
Патриарх "переживает всем сердцем" из-за раскола в православном мире
Как следует из резолюции патриарха Московского и всея Руси Кирилла, окончательное решение примет Священный Синод.
Ранее в отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РИА Новости сообщили, что заседание Синода Русской православной церкви ожидается в декабре.
Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) — раскольническая структура, созданная по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея. Главой неканонической структуры стал "митрополит" Епифаний Думенко.
Шестого января 2019 года эта "новая церковь" получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии".
РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинополем.
Восьмого ноября 2019 года Александрийская православная церковь признала так называемую ПЦУ. При этом патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй в сентябре 2018 года посещал Одессу, где выступал с поддержкой канонической Украинской православной церкви и призывал ее верующих "держаться митрополита Киевского Онуфрия".
367291112214
Обсудить 16
Религия и мировоззрениерелигияОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаНиколай БалашовРусская православная церковьМоскваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Шаманские войны))
25 ноября, 13:48
Будущее Страны
23800916
Если перевести все на обычный гражданский язык, то получится следующее. На территории России приостановлена деятельность посольства Александрийского патриархата. Окончательное решение по дальнейшим отношениям и нахождению Александрийского патриархата будет принято после заседания Священного Синода ( заседания правительства и МИДа). То что разрыв отношений не избежен, уже сомнению не подлежит.
25 ноября, 13:41
JCJonnJr Carter
4052301
Рекомендуем
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Лео Бокерия
В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева
Люди стоят в очереди, чтобы отдать свой голос во время выборов в районный совет в округе Нг Кван О в Гонконге
Стали известны признаки того, что в России зреет Гонконг
Наталья Ветлицкая в ток-шоу Андрея Малахова Привет, Андрей!
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Отлив на Азовском море
В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Бывший сенатор от законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов
Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова
Социальная сеть Twitter
Twitter заблокировал аккаунт проекта "Хорошие новости"
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Сергей Неверов
Как лидер ОПГ, боровшейся за АвтоВАЗ, сбежал на Украину
Эдуард Матюха
В ДНР прокомментировали признание "народного мэра" Горловки в шпионаже
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Здание Международного суда ООН в Гааге
МИД оценил решение суда в Гааге по Керченскому инциденту
Генерал-фельдмаршал Паулюс (слева) и члены его штаба, сдавшиеся в плен
У него зазвонил телефон: артефакт из штаба Паулюса в обычной квартире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Калининград "своей областью"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
Лента новостейМолния