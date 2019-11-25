РПЦ приостановила работу Александрийского подворья в Москве

Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве. Архивное фото

Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Деятельность подворья Александрийского патриархата при московском храме Всех Святых на Кулишках приостановлена, сообщил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Деятельность подворья Александрийского патриархата при московском храме Всех Святых на Кулишках приостановлена, сообщил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов

Он пояснил, что это связано с признанием Александрийским патриархатом раскольнической "православной церкви Украины".

Как следует из резолюции патриарха Московского и всея Руси Кирилла, окончательное решение примет Священный Синод.

Ранее в отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РИА Новости сообщили, что заседание Синода Русской православной церкви ожидается в декабре.

Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) — раскольническая структура, созданная по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея. Главой неканонической структуры стал "митрополит" Епифаний Думенко.

Шестого января 2019 года эта "новая церковь" получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии".

РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинополем.