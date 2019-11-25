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РИА Новости

Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в доме в Сургуте

13:16 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБольница
Больница
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Больница. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Трое пострадавших при пожаре в жилом доме в Сургуте (ХМАО), в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.
Утром в понедельник в многоквартирном деревянном доме, расположенном в сургутском поселке Дорожный, произошел пожар. По информации окружного управления МЧС, площадь возгорания составила 300 квадратных метров, открытое горение удалось ликвидировать за два с небольшим часа. Отмечалось, что из здания эвакуировали 27 человек. Погиб взрослый мужчина, шестеро жильцов пострадали, один из них отказался от госпитализации. Причины случившегося выясняются.
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"Пять пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения города Сургута. Трое пациентов, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в депздраве Югры.
Как сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава муниципалитета Вадим Шувалов, власти обеспечат жильцов дома всеми дополнительными мерами поддержки и положенными выплатами.
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МЧС РФСургутРоссияПроисшествия
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