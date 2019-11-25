Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в доме в Сургуте

Утром в понедельник в многоквартирном деревянном доме, расположенном в сургутском поселке Дорожный, произошел пожар. По информации окружного управления МЧС, площадь возгорания составила 300 квадратных метров, открытое горение удалось ликвидировать за два с небольшим часа. Отмечалось, что из здания эвакуировали 27 человек. Погиб взрослый мужчина, шестеро жильцов пострадали, один из них отказался от госпитализации. Причины случившегося выясняются.