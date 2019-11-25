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РИА Новости

В Татарстане один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями

13:15 25.11.2019 (обновлено: 14:39 25.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и 14 пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и пассажирской "ГАЗели" в понедельник днем на трассе Заинск – Набережные Челны в Татарстане, сообщили в пресс-службе минздрава республики.
"При ДТП на 33-м километре автодороги Заинск – Набережные Челны пострадали 15 человек, в том числе один ребёнок. Один человек скончался на месте", - сообщили в пресс-службе.
По информации ведомства, пять человек доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, из них один пострадавший госпитализирован, двое проходят обследование, двое отпущены на амбулаторное долечивание. Ещё шесть человек были доставлены в Заинскую центральную районную больницу, из которых трое осмотрены и госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший транспортирован в Нижнекамскую центральную районную больницу, два человека отпущены на амбулаторное долечивание.
Прокуратура Татарстана в связи с ДТП организовала проверку. Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки будут выясняться обстоятельства аварии, а также способствовавшие ей причины и условия. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям перевозчика, проверят соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и об организации пассажирских перевозок.
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Как уточнили в МВД по Татарстану, микроавтобус "ГАЗель", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Chevrolet. В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet погиб.
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