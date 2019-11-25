В Татарстане один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями

КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и 14 пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и пассажирской "ГАЗели" в понедельник днем на трассе Заинск – Набережные Челны в Один человек погиб и 14 пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и пассажирской "ГАЗели" в понедельник днем на трассе Заинск – Набережные Челны в Татарстане , сообщили в пресс-службе минздрава республики.

"При ДТП на 33-м километре автодороги Заинск – Набережные Челны пострадали 15 человек, в том числе один ребёнок. Один человек скончался на месте", - сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, пять человек доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, из них один пострадавший госпитализирован, двое проходят обследование, двое отпущены на амбулаторное долечивание. Ещё шесть человек были доставлены в Заинскую центральную районную больницу, из которых трое осмотрены и госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший транспортирован в Нижнекамскую центральную районную больницу, два человека отпущены на амбулаторное долечивание.

Прокуратура Татарстана в связи с ДТП организовала проверку. Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки будут выясняться обстоятельства аварии, а также способствовавшие ей причины и условия. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям перевозчика, проверят соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и об организации пассажирских перевозок.