Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Вербицкой

"Не стало Людмилы Алексеевны Вербицкой – известного филолога-русиста, человека редкой интеллигентности и колоссальных знаний. Это невосполнимая потеря для российской и мировой лингвистики, для родных и близких, для всех нас. Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", - написал Медведев в Facebook.