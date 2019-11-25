Филантроп, выкупивший шляпу Гитлера, пожертвовал ее фонду в Израиле

БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Швейцарский бизнесмен и филантроп ливанского происхождения Абдулла Шатилья, выкупивший шляпу диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера с аукциона, пожертвовал ее фонду в Израиле, сообщает Deutsche Welle.
Шатилья владеет многомиллионным алмазным бизнесом в Женеве. В письме Deutsche Welle он пояснил, что выкупил шляпу, чтобы она не оказалась в руках неонацистов. Он планировал купить и другие принадлежавшие нацистам предметы с противоречивого аукциона, проведенного в Баварии 20 ноября, но ему это не удалось.
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"Для меня чрезвычайно важно, чтобы предметы этой болезненной исторической эры не оказались не в тех руках", - цитирует Deutsche Welle Шатилью.
Название фонда, которому Шатилья передал шляпу, не приводится.
На прошлой неделе аукционный дом Hermann Historica провел в городе Грасбрунн под Мюнхеном аукцион, на который была выставлена коллекция "Современная немецкая история с 1919 года. Знаки отличия и военные коллекционные предметы". В каталоге более 800 лотов, в том числе множество предметов, принадлежавших руководителям Третьего рейха.
В частности, одним из самых дорогих лотов стал шапокляк Гитлера производства мюнхенской компании J.A. Seidl с потертыми инициалами AH. Начальная цена лота составляла 50 тысяч евро, за эту сумму шляпа в итоге и была продана. Вечернее платье возлюбленной Гитлера Евы Браун из черного шелка ушло за 4,6 тысячи евро, принадлежавшее соратнику Гитлера Герману Герингу "люксовое" издание книги "Моя борьба" также было продано по стартовой цене - 130 тысяч евро.
Аукцион вызвал критику еврейской общественности. Так, глава Европейской еврейской ассоциации Менахем Марголин написал письмо в аукционный дом, выразив опасение, что предметы каталога будут "куплены теми, кто прославляет или пытается оправдать действия величайшего зла, постигнувшего Европу". Управляющий аукционного дома Бернхард Пахер заявлял, что большую часть клиентов аукционного дома представляют музеи, государственные собрания и частные собрания, добавив в этой связи, что во время аукциона будет осуществляться строгий контроль продаж.
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