Филантроп, выкупивший шляпу Гитлера, пожертвовал ее фонду в Израиле

БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Швейцарский бизнесмен и филантроп ливанского происхождения Абдулла Шатилья, выкупивший шляпу диктатора нацистской Германии Швейцарский бизнесмен и филантроп ливанского происхождения Абдулла Шатилья, выкупивший шляпу диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера с аукциона, пожертвовал ее фонду в Израиле , сообщает Deutsche Welle

Шатилья владеет многомиллионным алмазным бизнесом в Женеве. В письме Deutsche Welle он пояснил, что выкупил шляпу, чтобы она не оказалась в руках неонацистов. Он планировал купить и другие принадлежавшие нацистам предметы с противоречивого аукциона, проведенного в Баварии 20 ноября, но ему это не удалось.

"Для меня чрезвычайно важно, чтобы предметы этой болезненной исторической эры не оказались не в тех руках", - цитирует Deutsche Welle Шатилью.

Название фонда, которому Шатилья передал шляпу, не приводится.

На прошлой неделе аукционный дом Hermann Historica провел в городе Грасбрунн под Мюнхеном аукцион, на который была выставлена коллекция "Современная немецкая история с 1919 года. Знаки отличия и военные коллекционные предметы". В каталоге более 800 лотов, в том числе множество предметов, принадлежавших руководителям Третьего рейха.

В частности, одним из самых дорогих лотов стал шапокляк Гитлера производства мюнхенской компании J.A. Seidl с потертыми инициалами AH. Начальная цена лота составляла 50 тысяч евро, за эту сумму шляпа в итоге и была продана. Вечернее платье возлюбленной Гитлера Евы Браун из черного шелка ушло за 4,6 тысячи евро, принадлежавшее соратнику Гитлера Герману Герингу "люксовое" издание книги "Моя борьба" также было продано по стартовой цене - 130 тысяч евро.