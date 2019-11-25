Аксенов поручил разобраться с пробками в курортных городах Крыма

"До конца недели (создать) рабочую группу, которая предложит технические решения по ликвидации пробок по городам. Проблема номер один – Ялта. Если не предложим решения – въезд в Ялту будет занимать более трех часов – не годится. То же самое касается города Саки, а также по городу Симферополю", – сказал Аксенов, обращаясь к министру транспорта региона Сергею Карпову во время церемонии открытия автомобильного движения по отремонтированной дороге Саки-Орловка.