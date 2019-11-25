Аксенов поручил разобраться с пробками в курортных городах Крыма

ТАБАЧНОЕ (Крым), 25 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил сформировать рабочую группу при минтрансе региона для разработки мер по решению проблем заторов и пробок в курортных городах полуострова и в столице республики.
"До конца недели (создать) рабочую группу, которая предложит технические решения по ликвидации пробок по городам. Проблема номер один – Ялта. Если не предложим решения – въезд в Ялту будет занимать более трех часов – не годится. То же самое касается города Саки, а также по городу Симферополю", – сказал Аксенов, обращаясь к министру транспорта региона Сергею Карпову во время церемонии открытия автомобильного движения по отремонтированной дороге Саки-Орловка.
23 ноября, 15:31Аксенов оценил влияние западных санкций на экономику Крыма
Аксенов уточнил, что в следующем году строительство дорог в Крыму будет проводиться без конкурсных процедур, что позволит выполнять работы быстро. Подрядчиками станут зарекомендовавшие себя в качественном ремонте и строительстве дорог компании, сказал он.