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РИА Новости

Аксенов поручил разобраться с пробками в курортных городах Крыма

13:10 25.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
ТАБАЧНОЕ (Крым), 25 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил сформировать рабочую группу при минтрансе региона для разработки мер по решению проблем заторов и пробок в курортных городах полуострова и в столице республики.
"До конца недели (создать) рабочую группу, которая предложит технические решения по ликвидации пробок по городам. Проблема номер один – Ялта. Если не предложим решения – въезд в Ялту будет занимать более трех часов – не годится. То же самое касается города Саки, а также по городу Симферополю", – сказал Аксенов, обращаясь к министру транспорта региона Сергею Карпову во время церемонии открытия автомобильного движения по отремонтированной дороге Саки-Орловка.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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Аксенов уточнил, что в следующем году строительство дорог в Крыму будет проводиться без конкурсных процедур, что позволит выполнять работы быстро. Подрядчиками станут зарекомендовавшие себя в качественном ремонте и строительстве дорог компании, сказал он.
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Сергей Аксенов (политик)КрымОбщество
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