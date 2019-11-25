Депутат выступил против присвоения переулку в Москве имени Захарова

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов направил обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором выразил несогласие с решением переименовать Настасьинский переулок в честь режиссера Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов направил обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором выразил несогласие с решением переименовать Настасьинский переулок в честь режиссера Марка Захарова

Ранее глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что Настасьинскому переулку в Москве могут присвоить имя Марка Захарова.

Художественный руководитель театра "Ленком", выдающийся режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября.

"В ведущих СМИ сообщается о решении переименовать Настасьинский переулок в центре Москвы. Решение якобы согласовано с властями столицы. Предлагается присвоить переулку имя выдающегося отечественного режиссера Марка Анатольевича Захарова. Восхищаясь талантами Марка Анатольевича и почитая его заслуги, не могу согласиться с таким переименованием", - говорится в обращении Шаргунова к Собянину, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

Шаргунов отмечает богатую историю переулка и считает, что столь значимые решения о смене исторических названий должный приниматься взвешенно и с учетом мнения москвичей.

"В Москве немало новых улиц, которые могли бы получить имена выдающихся деятелей культуры. Верю, что один из наших переулков не утратит прекрасного исконного имени", - говорится в обращении депутата.

Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Марка Захарова, который руководил этим театром более 40 лет. Герасимов тогда сообщил РИА Новости, что обращение о переименовании театра передадут мэру Москвы после 40 дней после смерти Захарова.