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РИА Новости

Депутат выступил против присвоения переулку в Москве имени Захарова

13:10 25.11.2019 (обновлено: 14:13 25.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Сергей Шаргунов
Депутат Государственной Думы РФ Сергей Шаргунов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Государственной Думы РФ Сергей Шаргунов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов направил обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором выразил несогласие с решением переименовать Настасьинский переулок в честь режиссера Марка Захарова.
Ранее глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что Настасьинскому переулку в Москве могут присвоить имя Марка Захарова.
Художественный руководитель театра "Ленком", выдающийся режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября.
"В ведущих СМИ сообщается о решении переименовать Настасьинский переулок в центре Москвы. Решение якобы согласовано с властями столицы. Предлагается присвоить переулку имя выдающегося отечественного режиссера Марка Анатольевича Захарова. Восхищаясь талантами Марка Анатольевича и почитая его заслуги, не могу согласиться с таким переименованием", - говорится в обращении Шаргунова к Собянину, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
Шаргунов отмечает богатую историю переулка и считает, что столь значимые решения о смене исторических названий должный приниматься взвешенно и с учетом мнения москвичей.
Граффити с изображением народного артиста СССР Марка Захарова на стене дома в Настасьинском переулке,
25 октября, 06:12Культура
Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
"В Москве немало новых улиц, которые могли бы получить имена выдающихся деятелей культуры. Верю, что один из наших переулков не утратит прекрасного исконного имени", - говорится в обращении депутата.
Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Марка Захарова, который руководил этим театром более 40 лет. Герасимов тогда сообщил РИА Новости, что обращение о переименовании театра передадут мэру Москвы после 40 дней после смерти Захарова.
Портрет худрука "Ленкома" появился на стене дома в Настасьинском переулке 1 октября, в ночь накануне похорон Захарова. Его автор, актер театра Алексей Кокорин, изобразил профиль Захарова вместе с артистом хора Егором Стосковым.
Здание театра Ленком на Малой Дмитровке, 6 в Москве
22 ноября, 14:30Культура
Театру "Ленком" присвоили имя Марка Захарова
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