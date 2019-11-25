В Москве мужчина умер в стоматологической клинике, сообщил источник

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мужчина умер в понедельник, дожидаясь приема в стоматологической клинике на севере Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
"В стоматологической поликлинике на Бескудниковском бульваре скоропостижно умер 65-летний пациент. По предварительным дан, причиной могла стать острая сердечная недостаточность", - сказал собеседник агентства.
8 марта, 19:51В Москве подросток умер после похода к стоматологу
Он уточнил, что мужчине стало плохо еще до того, как начался прием.
В столичном главке Следственного комитета России сообщили, что по данному факту начата доследственная проверка, обстоятельства смерти мужчины выясняются.