В Москве мужчина умер в стоматологической клинике, сообщил источник

"В стоматологической поликлинике на Бескудниковском бульваре скоропостижно умер 65-летний пациент. По предварительным дан, причиной могла стать острая сердечная недостаточность", - сказал собеседник агентства.

В Москве подросток умер после похода к стоматологу

В Москве подросток умер после похода к стоматологу

Он уточнил, что мужчине стало плохо еще до того, как начался прием.