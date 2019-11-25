В Башкирии выяснят, почему ребенок просил у прохожих деньги на одежду

"Следственными органами в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Бирск Башкирии ребенок обращался к прохожим с просьбой дать ему деньги на приобретение предметов одежды. По данному факту организовано проведение доследственной проверки в связи с тем, что в действиях родителей мальчика могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьёй "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сообщает СУСК.
Ведомство поясняет, что следователям предстоит опросить родителей ребенка, очевидцев и установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.