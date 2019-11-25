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РИА Новости

В Башкирии выяснят, почему ребенок просил у прохожих деньги на одежду

13:00 25.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
УФА, 25 ноя - РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют, почему маленький мальчик в городе Бирске просил у прохожих деньги на теплую одежду, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
"Следственными органами в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Бирск Башкирии ребенок обращался к прохожим с просьбой дать ему деньги на приобретение предметов одежды. По данному факту организовано проведение доследственной проверки в связи с тем, что в действиях родителей мальчика могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьёй "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сообщает СУСК.
Ведомство поясняет, что следователям предстоит опросить родителей ребенка, очевидцев и установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Республика БашкортостанСледственный комитет РФПроисшествия
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