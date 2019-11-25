На Филиппинах освободили двух похищенных британцев

"Я рад подтвердить, что Алан и Вилма Хайронс находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо, о них заботятся сейчас власти Филиппин. В течение последних двух месяцев мы тесно работали с правительством Филиппин по делу Алана и Вилмы. Я очень благодарен за их невероятные усилия. Мы особенно благодарны их вооруженным силам за мужество, проявленное в ходе сложной операции, закончившейся освобождением Алана и Вилмы", - говорится в заявлении Рааба.