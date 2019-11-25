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РИА Новости

На Филиппинах освободили двух похищенных британцев

13:00 25.11.2019
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© AP Photo / Aaron FavilaМашина полиции на улице Манилы, Филиппины
Машина полиции на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Машина полиции на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Двое британцев, похищенных на юге Филиппин, освобождены в результате военной операции, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.
"Я рад подтвердить, что Алан и Вилма Хайронс находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо, о них заботятся сейчас власти Филиппин. В течение последних двух месяцев мы тесно работали с правительством Филиппин по делу Алана и Вилмы. Я очень благодарен за их невероятные усилия. Мы особенно благодарны их вооруженным силам за мужество, проявленное в ходе сложной операции, закончившейся освобождением Алана и Вилмы", - говорится в заявлении Рааба.
Хайронсы были похищены 4 октября. Военная операция по их освобождению на острове Сулу была проведена утром 25 ноября.
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