Российский участник "Детского Евровидения" расстроен итогами конкурса

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Итоги "Детского Евровидения" расстроили участника российского дуэта Итоги "Детского Евровидения" расстроили участника российского дуэта Денберела Ооржака , но он уверен, что впереди будет еще много других конкурсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Академии Игоря Крутого".

Российские участники "Детского Евровидения-2019" Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак, ученики "Академии Игоря Крутого", заняли 13-е место на международном конкурсе, финал которого прошел в воскресенье в польском городе Глинвице. Их песня "A time for us" получила оценку в 72 балла. Первое место заняла Виктория Габор из Польши, Ержан Максим из Казахстана — на втором месте, третье место досталось Мелани Гарсии из Испании.

"Я немножко расстроен. Но ничего страшного, это всего лишь конкурс. Впереди будет много других", - сказал Ооржак.

Татьяна Меженцева призналась, что не считает результат катастрофой. Она поблагодарила всех, кто поддерживал их дуэт. "Это хороший опыт для нас", - добавила юная певица.