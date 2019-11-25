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РИА Новости

Российский участник "Детского Евровидения" расстроен итогами конкурса

12:58 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТатьяна Меженцева и Денберел Ооржак на репетиции детского конкурса песни "Евровидение-2019"
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак на репетиции детского конкурса песни Евровидение-2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Итоги "Детского Евровидения" расстроили участника российского дуэта Денберела Ооржака, но он уверен, что впереди будет еще много других конкурсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Академии Игоря Крутого".
Российские участники "Детского Евровидения-2019" Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак, ученики "Академии Игоря Крутого", заняли 13-е место на международном конкурсе, финал которого прошел в воскресенье в польском городе Глинвице. Их песня "A time for us" получила оценку в 72 балла. Первое место заняла Виктория Габор из Польши, Ержан Максим из Казахстана — на втором месте, третье место досталось Мелани Гарсии из Испании.
"Я немножко расстроен. Но ничего страшного, это всего лишь конкурс. Впереди будет много других", - сказал Ооржак.
Татьяна Меженцева призналась, что не считает результат катастрофой. Она поблагодарила всех, кто поддерживал их дуэт. "Это хороший опыт для нас", - добавила юная певица.
Ранее композитор Игорь Крутой заявил, что гордится своими учениками, российскими участниками международного конкурса "Детское Евровидение-2019". Он выразил уверенность, что исполнителей ждут другие победы.
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КультураДенберел ОоржакДетское "Евровидение"Игорь КрутойПольшаМоскваИспания
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