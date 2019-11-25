В "Гражданской инициативе" заявили, что пока не видели иск Минюста

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Партия Партия "Гражданская инициатива" пока не видела иск Министерства юстиции о приостановке ее деятельности, рассчитывает получить документ ориентировочно в течение недели, сообщил пресс-секретарь главы партии Дмитрия Гудкова Алексей Обухов.

Ранее РИА Новости сообщили в суде, что Минюст просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива".

"Для начала мы бы хотели увидеть сам иск, который мы еще даже не видели. Где-то в течение недели мы его рассчитываем (получить). На заседании федерального политсовета обсудят поступившие документы", - сказал РИА Новости Обухов.

По его словам, в партии ожидали этот иск еще с марта. Кроме того, решение Минюста пресс-секретарь связал с тем фактом, что партию возглавил Гудков.