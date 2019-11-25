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РИА Новости

В "Гражданской инициативе" заявили, что пока не видели иск Минюста

12:56 25.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Партия "Гражданская инициатива" пока не видела иск Министерства юстиции о приостановке ее деятельности, рассчитывает получить документ ориентировочно в течение недели, сообщил пресс-секретарь главы партии Дмитрия Гудкова Алексей Обухов.
Ранее РИА Новости сообщили в суде, что Минюст просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива".
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"Для начала мы бы хотели увидеть сам иск, который мы еще даже не видели. Где-то в течение недели мы его рассчитываем (получить). На заседании федерального политсовета обсудят поступившие документы", - сказал РИА Новости Обухов.
По его словам, в партии ожидали этот иск еще с марта. Кроме того, решение Минюста пресс-секретарь связал с тем фактом, что партию возглавил Гудков.
По мнению Обухова, суд вынесет решение в пользу Минюста 14 января. "И после этого Минюст даст от двух до шести месяцев по закону на проведение нового съезда и на устранение претензий к уставу. Мы ожидаем, что эти поправки невозможно будет внести по той причине, что мы уже аналогично вносили (изменения) и Минюст отказывал", - добавил Обухов.
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Гражданская инициатива (партия)Министерство юстиции РФРоссияПолитика
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