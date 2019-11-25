В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Инцидент произошел в средней школе в районном центре Вад. В местную больницу поступили 44 ребенка и один взрослый.

Позднее в Минздраве региона рассказали, что всех пострадавших отпустили домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По предварительным данным, причиной ЧП стал выброс одоранта с газораспределительной станции, расположенной в полутора километрах от учебного заведения. Одоранты используют как примесь к газу для определения запаха, в высоких концентрациях они ядовиты.