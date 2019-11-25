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РИА Новости

В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом

12:56 25.11.2019 (обновлено: 15:07 25.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Инцидент произошел в средней школе в районном центре Вад. В местную больницу поступили 44 ребенка и один взрослый.
Позднее в Минздраве региона рассказали, что всех пострадавших отпустили домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
По предварительным данным, причиной ЧП стал выброс одоранта с газораспределительной станции, расположенной в полутора километрах от учебного заведения. Одоранты используют как примесь к газу для определения запаха, в высоких концентрациях они ядовиты.
Занятия временно прекращены.
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