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РИА Новости

Синоптики отметили дефицит осадков в Москве

12:49 25.11.2019
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© РИА НовостиТуман в Москве
Туман в Москве
© РИА Новости
Туман в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Последние пять дней Москва и близлежащие населенные пункты были охвачены холодным малоподвижным антициклоном, из-за которого образовался дефицит осадков, сообщает интернет-портал "Метеоновости".
"Последние пять дней ноября в столице и ее окрестностях погода была целиком во власти холодного, мощного, малоподвижного антициклона. Он прослеживается до средней и верхней тропосферы, давление в его центре даже сегодня на 15 единиц выше нормального, а несколько дней назад оно превышало норму на 20-25 единиц. Такая махина подавила всякую возможность образования облаков", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что, по данным на 20 ноября, в столице выпало всего 27 миллиметров осадков, "что даже меньше половины нормы для ноября, которая составляет 58 миллиметров".
"Наверстывать упущенное небесная канцелярия начнет в четверг, но это будет всего лишь небольшой снег, который существенно картину не изменит", — отмечается в материале.
В конце недели, в пятницу и субботу, москвичей ждет снег и дождь. По предварительным оценкам синоптиков, основной объем осадков выпадет в субботу, в Москве - около 10-12 миллиметров. Но эксперты полагают, что и это не поможет наверстать месячную норму осадков.
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