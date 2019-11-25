Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вербицкой

"Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой и коллективу Санкт-Петербургского государственного университета, президентом которого она являлась. Вы знаете, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения, он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Поэтому это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента", - сказал Песков.