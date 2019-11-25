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РИА Новости

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вербицкой

12:45 25.11.2019 (обновлено: 15:56 25.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной филолога Людмилы Вербицкой, это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент СПбГУ, почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни, сообщил в воскресенье представитель вуза.
"Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой и коллективу Санкт-Петербургского государственного университета, президентом которого она являлась. Вы знаете, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения, он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Поэтому это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента", - сказал Песков.
Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая
24 ноября, 23:45
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
В 1994 году Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в университете открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ. В октябре 2013 года Вербицкая стала президентом Российской академии образования.
Она была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1996 году ей вручили орден Дружбы, а в 2011-м - орден Почета. Вербицкая также была кавалером ордена Почетного легиона Франции, ордена Академический пальм (Франция), ордена Заслуг перед Республикой Польша и ордена княгини Ольги III степени (Украина).
Людмила Вербицкая — филолог, который мог поправить президента
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Первая женщина-ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая вызывала огромное уважение и настоящий пиетет.

15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Первая женщина-ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая вызывала огромное уважение и настоящий пиетет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Она входила в Совет по русскому языку при российском правительстве, была вице-президентом Российского союза ректоров, многие годы работала в Комиссии по делам ЮНЕСКО.

Президент РФ Владимир Путин и президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи
2 из 11

Она входила в Совет по русскому языку при российском правительстве, была вице-президентом Российского союза ректоров, многие годы работала в Комиссии по делам ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Была почетным доктором нескольких российских и зарубежных университетов.

Людмила Вербицкая на презентации первого тома Большого словаря церковнославянского языка Нового времени в Храме Христа Спасителя
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Была почетным доктором нескольких российских и зарубежных университетов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Родионов

Людмила Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента России, рассказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

Ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая, министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф, президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ, министр обороны РФ Сергей Иванов и декан факультета менеджмента СПбГУ Валерий Катькало
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Людмила Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента России, рассказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Филолог обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли и аналитическими способностями.

Председатель оргкомитета конференции Рафаэль Гусман Тирадо, супруга президента РФ Людмила Путин, проректор университета Гранады Мануэль Диас Карильо и президент МАПРЯЛ Людмила Вербицкая
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Филолог обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли и аналитическими способностями.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Она была главным ревнителем русского языка, русской классической литературы.

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев и президент СПБГУ, президент Российской академии образования Людмила Вербицка
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Она была главным ревнителем русского языка, русской классической литературы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Вадим Жернов

Вербицкая написала более 300 научных и учебно-методических работ, ее труды заложили основы нового направления в языкознании — "Произносительная норма и интерференция на фонетическом уровне".

Почетный президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая на концерте Музыкальный комплимент, посвященном 60-летию президента РФ Владимира Путина, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга
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Вербицкая написала более 300 научных и учебно-методических работ, ее труды заложили основы нового направления в языкознании — "Произносительная норма и интерференция на фонетическом уровне".

© РИА Новости / Вадим Жернов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", — написал в фейсбуке Дмитрий Медведев.

Людмила Вербицкая и Дмитрий Медведев
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"Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", — написал в фейсбуке Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Людмила Вербицкая была человеком высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
9 из 11

Людмила Вербицкая была человеком высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Она была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая
10 из 11

Она была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой. Это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил пресс-секретарь главы государства.

Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 22 сентября 2016
11 из 11

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой. Это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил пресс-секретарь главы государства.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 11

Первая женщина-ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая вызывала огромное уважение и настоящий пиетет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 11

Она входила в Совет по русскому языку при российском правительстве, была вице-президентом Российского союза ректоров, многие годы работала в Комиссии по делам ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 11

Была почетным доктором нескольких российских и зарубежных университетов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 11

Людмила Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента России, рассказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

© РИА Новости / Владимир Родионов
5 из 11

Филолог обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли и аналитическими способностями.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
6 из 11

Она была главным ревнителем русского языка, русской классической литературы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 11

Вербицкая написала более 300 научных и учебно-методических работ, ее труды заложили основы нового направления в языкознании — "Произносительная норма и интерференция на фонетическом уровне".

© РИА Новости / Вадим Жернов
8 из 11

"Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", — написал в фейсбуке Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Людмила Вербицкая была человеком высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
10 из 11

Она была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
11 из 11

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой. Это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил пресс-секретарь главы государства.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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Умерла президент СПбГУ Людмила ВербицкаяСанкт-Петербургский государственный университетВладимир ПутинРоссияОбщество
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