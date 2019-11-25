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РИА Новости

Режиссер "Терминатора: Темные судьбы" отказался работать с Кэмероном

13:04 25.11.2019
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© Paramount Pictures, 2019Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы"(2019)
Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы(2019)
© Paramount Pictures, 2019
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Создатель фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" Том Миллер рассказал, что не хочет больше работать с Джеймсом Кэмероном, сообщает Independent.
В предыдущем интервью Collider Кэмерон, снявший первые две ленты о "Терминаторе" и выступивший продюсером последней картины, заявил: "На стенах до сих пор остались следы крови после наших споров. Этот фильм был выкован в огне. Но творческий процесс таким и должен быть, верно?"
Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
"Несмотря на то, что Джеймс — продюсер и Дэвид тоже, и технически именно у них было право на финальный монтаж и вообще вся власть, мое имя указывается в титрах как постановщика. Даже если бы я в итоге проиграл этот бой, я должен был бороться за свой фильм ", — рассказал он.
"Режиссер, конечно, может работать подобным образом, и довольно успешно, но я —нет", — сказал Миллер, добавив, что никогда больше не будет сотрудничать с Кэмероном.
"Дело даже не в том, что мне было сложно, а в том, что я не хочу повторения ситуации, в которой у меня нет полного контроля над тем, что я считаю правильным", — пояснил он.
Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжеймс Кэмерон
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