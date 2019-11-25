Режиссер "Терминатора: Темные судьбы" отказался работать с Кэмероном

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Создатель фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" Том Миллер рассказал, что не хочет больше работать с Джеймсом Кэмероном, . Создатель фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" Том Миллер рассказал, что не хочет больше работать с Джеймсом Кэмероном, сообщает Independent.

В предыдущем интервью Collider Кэмерон, снявший первые две ленты о "Терминаторе" и выступивший продюсером последней картины, заявил: "На стенах до сих пор остались следы крови после наших споров. Этот фильм был выкован в огне. Но творческий процесс таким и должен быть, верно?"

Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.

"Несмотря на то, что Джеймс — продюсер и Дэвид тоже, и технически именно у них было право на финальный монтаж и вообще вся власть, мое имя указывается в титрах как постановщика. Даже если бы я в итоге проиграл этот бой, я должен был бороться за свой фильм ", — рассказал он.

"Режиссер, конечно, может работать подобным образом, и довольно успешно, но я —нет", — сказал Миллер, добавив, что никогда больше не будет сотрудничать с Кэмероном.