В Дрездене не подтвердили кражу в сокровищнице "Зеленый свод"

"Мы ничего не можем пока подтвердить", - сказала представитель ведомства по телефону РИА Новости, добавив, что ситуация будет прояснена на пресс-конференции, которое руководство "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" намерено провести в понедельник. Время пресс-конференции пока не обозначено.