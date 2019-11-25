В Дрездене не подтвердили кражу в сокровищнице "Зеленый свод"

БЕРЛИН, 25 ноя – РИА Новости. Представитель пресс-службы "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" не смогла подтвердить информацию о том, что на известную сокровищницу "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), где хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей, напали неизвестные злоумышленники.
Ранее таблоид BILD сообщил о "крупнейшей краже художественных ценностей в послевоенной истории". Речь идет, по информации издания, о похищении "античных украшений на сумму почти в миллиард евро". В полиции BILD заявили, что преступники скрылись, в сокровищнице работают следователи.
"Мы ничего не можем пока подтвердить", - сказала представитель ведомства по телефону РИА Новости, добавив, что ситуация будет прояснена на пресс-конференции, которое руководство "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" намерено провести в понедельник. Время пресс-конференции пока не обозначено.
Ministerpräsident Kretschmer bestürzt: Einbruch in Dresdens Schatzkammer Grünes Gewölbe https://t.co/fx8UkldHD2 pic.twitter.com/1PlgNXwTdI— Stuttgarter Zeitung (@StZ_NEWS) November 25, 2019