Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-25T12:46+0300
https://ria.ru/20191125/1561554574.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40873/00/408730029_0:16:3090:1754_1036x0_80_0_0_1b4a90ae0f1ab9eaf7542c0c11af54e8.jpg
РИА Новости

В Дрездене не подтвердили кражу в сокровищнице "Зеленый свод"

12:42 25.11.2019 (обновлено: 12:46 25.11.2019)
404
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкГорода мира. Дрезден
Города мира. Дрезден
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Города мира. Дрезден. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 ноя – РИА Новости. Представитель пресс-службы "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" не смогла подтвердить информацию о том, что на известную сокровищницу "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), где хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей, напали неизвестные злоумышленники.
Ранее таблоид BILD сообщил о "крупнейшей краже художественных ценностей в послевоенной истории". Речь идет, по информации издания, о похищении "античных украшений на сумму почти в миллиард евро". В полиции BILD заявили, что преступники скрылись, в сокровищнице работают следователи.
"Мы ничего не можем пока подтвердить", - сказала представитель ведомства по телефону РИА Новости, добавив, что ситуация будет прояснена на пресс-конференции, которое руководство "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" намерено провести в понедельник. Время пресс-конференции пока не обозначено.
010000
Обсудить 0
КультураБерлин (земля)ДрезденБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
В Дрездене ограбили саксонскую сокровищницу "Зеленый свод"
Женщина-полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
В Дрездене рассказали о ценности похищенных из сокровищницы предметов
Женщина-полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
Полиция сообщила подробности ограбления сокровищницы "Зеленый свод"
Полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
В Дрездене рассказали о вскрытой в сокровищнице витрине
Здание Совета Федерации РФ
Совфед принял закон об условиях регистрации НКО в "русских офшорах"
Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге
Китай считает США "закулисным спонсором" протестов в Гонконге
Зал заседания МАГАТЭ
Иран и МАГАТЭ согласовали четыре проекта в сфере ядерной энергетики
Дамаск
В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев
Шляпа Адольфа Гитлера на аукционе в Мюнхене, Германия. 20 ноября 2019
Филантроп, выкупивший шляпу Гитлера, пожертвовал ее фонду в Израиле
Здание министерства юстиции РФ
В "Гражданской инициативе" заявили, что пока не видели иск Минюста
Полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
В Дрездене не назвали цену украденного в сокровищнице "Зеленый свод"
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Минкультуры потребовало взыскать с Серебренникова 133 миллиона рублей
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков заявил, что спецслужбы проверяют сообщения об убийстве в Сирии
Последствия наводнений в западной части Кении. 23 ноября 2019
Число погибших в результате оползня в Кении возросло до 54
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
Лента новостейМолния