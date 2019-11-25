Песков заявил, что спецслужбы проверяют сообщения об убийстве в Сирии

"Специальные службы видят все эти сообщения и они анализируют их достоверность и степень их достоверности. И поэтому они принимают самостоятельные решения. Тут не нужен какой-то особенный режим, система работает и отслеживает подобные ситуации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле необходимым активизировать расследование и взять его под личный контроль президента после того, как в СМИ появилась информация о том, что один из участников убийства находится в России и организует для школьников соревнования во Дворце творчества в Брянске.