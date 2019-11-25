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РИА Новости

Песков заявил, что спецслужбы проверяют сообщения об убийстве в Сирии

12:41 25.11.2019 (обновлено: 15:20 25.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специальные службы видят все сообщения о попавшем на видео жестоком убийстве в Сирии и анализируют степень их достоверности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Специальные службы видят все эти сообщения и они анализируют их достоверность и степень их достоверности. И поэтому они принимают самостоятельные решения. Тут не нужен какой-то особенный режим, система работает и отслеживает подобные ситуации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле необходимым активизировать расследование и взять его под личный контроль президента после того, как в СМИ появилась информация о том, что один из участников убийства находится в России и организует для школьников соревнования во Дворце творчества в Брянске.
По словам пресс-секретаря, ему неизвестно, докладывали ли президенту о каких-то проверках.
"Если существуют вопросы, то сначала надо проверить, работает он (участник видео) или не работает, этот человек или другой человек", - добавил Песков.
2012003
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Дмитрий ПесковСирияРоссияБезопасностьПроисшествия
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