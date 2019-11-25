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РИА Новости

В Барнауле четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса

12:36 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в Барнауле в понедельник утром при столкновении двух автомобилей и рейсового автобуса, стоявшего на остановке, сообщили РИА Новости в ГИБДД региона.
По данным ведомства, водитель, управляя грузовиком Hyundai, совершил наезд на стоящий автобус (маршрута № 20), который находился на остановке.
"От удара автобус наехал на стоящий рядом автомобиль УАЗ. В результате ДТП пострадали водитель автобуса, ему оказана медицинская помощь на месте ДТП, и три пассажира автобуса, в том числе ребенок - подросток 2005 года рождения", - сказали в ведомстве.
Трое пострадавших доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.
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