В Барнауле четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса

БАРНАУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в Барнауле в понедельник утром при столкновении двух автомобилей и рейсового автобуса, стоявшего на остановке, сообщили РИА Новости в ГИБДД региона.
По данным ведомства, водитель, управляя грузовиком Hyundai, совершил наезд на стоящий автобус (маршрута № 20), который находился на остановке.
"От удара автобус наехал на стоящий рядом автомобиль УАЗ. В результате ДТП пострадали водитель автобуса, ему оказана медицинская помощь на месте ДТП, и три пассажира автобуса, в том числе ребенок - подросток 2005 года рождения", - сказали в ведомстве.
Трое пострадавших доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.