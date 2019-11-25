В Барнауле четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса

"От удара автобус наехал на стоящий рядом автомобиль УАЗ. В результате ДТП пострадали водитель автобуса, ему оказана медицинская помощь на месте ДТП, и три пассажира автобуса, в том числе ребенок - подросток 2005 года рождения", - сказали в ведомстве.