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РИА Новости

Володин отметил вклад Вербицкой в развитие образования в России

12:32 25.11.2019 (обновлено: 12:46 25.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая
Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни президента СПбГУ Людмилы Вербицкой, отметил ее вклад в развитие российского образования.
Президент СПбГУ, почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни, сообщил в воскресенье представитель вуза.
"Президент СПбГУ Людмила Алексеевна Вербицкая посвятила всю свою жизнь развитию отечественной лингвистики, сохранению и продвижению русского языка, родному университету и его студентам. На посту ректора Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая многое сделала для развития вуза и образования в России", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
Он добавил, что Вербицкая вела активную общественную и научную деятельность, успешно совмещала работу в университете, Академии образования, Высшей аттестационной комиссии, президентских советах, Комиссии ЮНЕСКО и международных организациях.
"Обладая глубокими знаниями и опытом, она получила признание в российском и зарубежном научном сообществе, внесла огромный вклад в развитие гуманитарного сотрудничества с европейскими странами. Светлая память о Людмиле Вербицкой останется в наших сердцах. Приношу искренние соболезнования близким, коллегам и ученикам", - сказал Володин.
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Вербицкая была первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в университете открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ. В октябре 2013 года Вербицкая стала президентом Российской академии образования.
Она была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1996 году ей вручили орден Дружбы, а в 2011-м - орден Почета. Вербицкая также была кавалером ордена Почетного легиона Франции, ордена Академический пальм (Франция), ордена Заслуг перед Республикой Польша и ордена княгини Ольги III степени (Украина).
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Умерла президент СПбГУ Людмила ВербицкаяЛюдмила ВербицкаяГосдума РФСанкт-Петербургский государственный университетВячеслав ВолодинМоскваФранцияРоссияОбщество
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