Володин отметил вклад Вербицкой в развитие образования в России

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни президента СПбГУ Людмилы Вербицкой , отметил ее вклад в развитие российского образования.

Президент СПбГУ, почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни, сообщил в воскресенье представитель вуза.

"Президент СПбГУ Людмила Алексеевна Вербицкая посвятила всю свою жизнь развитию отечественной лингвистики, сохранению и продвижению русского языка, родному университету и его студентам. На посту ректора Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая многое сделала для развития вуза и образования в России", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Он добавил, что Вербицкая вела активную общественную и научную деятельность, успешно совмещала работу в университете, Академии образования, Высшей аттестационной комиссии, президентских советах, Комиссии ЮНЕСКО и международных организациях.

"Обладая глубокими знаниями и опытом, она получила признание в российском и зарубежном научном сообществе, внесла огромный вклад в развитие гуманитарного сотрудничества с европейскими странами. Светлая память о Людмиле Вербицкой останется в наших сердцах. Приношу искренние соболезнования близким, коллегам и ученикам", - сказал Володин.

Вербицкая была первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в университете открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ. В октябре 2013 года Вербицкая стала президентом Российской академии образования.