Васильева выразила соболезнования в связи со смертью Вербицкой

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Имя президента СПбГУ Имя президента СПбГУ Людмилы Вербицкой навсегда останется в истории российской педагогической науки, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

Президент СПбГУ, почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни, сообщил в воскресенье представитель вуза.

"Двадцать четвертого ноября ушла из жизни Людмила Алексеевна Вербицкая, доктор филологических наук, академик, почетный президент Российской академии образования, чье имя навсегда останется в истории российской педагогической науки", - сказала Васильева, слова которой приводит пресс-служба министерства.

Она отметила, что научная деятельность Вербицкой и весь ее жизненный путь были оплотом развития отечественной системы образования, позволяя внедрять и развивать на территории страны передовые образовательные практики.

"Будучи главой Академии, Людмила Алексеевна сформировала коллектив, научный потенциал которого невозможно переоценить. Ее безвременный уход – невосполнимая утрата для научного и педагогического сообщества", - подчеркнула глава министерства.

Вербицкая первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в университете открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ. В октябре 2013 года Вербицкая стала президентом Российской академии образования.