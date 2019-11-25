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РИА Новости

Васильева выразила соболезнования в связи со смертью Вербицкой

12:26 25.11.2019 (обновлено: 12:46 25.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
Вице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Имя президента СПбГУ Людмилы Вербицкой навсегда останется в истории российской педагогической науки, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Президент СПбГУ, почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни, сообщил в воскресенье представитель вуза.
"Двадцать четвертого ноября ушла из жизни Людмила Алексеевна Вербицкая, доктор филологических наук, академик, почетный президент Российской академии образования, чье имя навсегда останется в истории российской педагогической науки", - сказала Васильева, слова которой приводит пресс-служба министерства.
Она отметила, что научная деятельность Вербицкой и весь ее жизненный путь были оплотом развития отечественной системы образования, позволяя внедрять и развивать на территории страны передовые образовательные практики.
"Будучи главой Академии, Людмила Алексеевна сформировала коллектив, научный потенциал которого невозможно переоценить. Ее безвременный уход – невосполнимая утрата для научного и педагогического сообщества", - подчеркнула глава министерства.
Вербицкая первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в университете открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ. В октябре 2013 года Вербицкая стала президентом Российской академии образования.
Она была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1996 году ей вручили орден Дружбы, а в 2011-м - орден Почета. Вербицкая также была кавалером ордена Почетного легиона Франции, ордена Академический пальм (Франция), ордена Заслуг перед Республикой Польша и ордена княгини Ольги III степени (Украина).
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Умерла президент СПбГУ Людмила ВербицкаяОльга ВасильеваЛюдмила ВербицкаяСанкт-Петербургский государственный университетПольшаМоскваФранцияОбщество
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