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РИА Новости

В турецкую Анталью треть туристов прилетает из России

15:37 25.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ВяткинБар у бассейна в аквапарке Анталии
Бар у бассейна в аквапарке Анталии
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Анталья за десять месяцев текущего года приняла рекордное число туристов, при этом треть путешественников прибыла из России, сообщает Anadolu.
С начала 2019 года город посетили 15 567 тысяч туристов из 193 стран.
Россияне проявили наибольший интерес к курортам региона. С 1 января по 31 октября там побывало 5,5 миллиона наших соотечественников, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдыхающих из Германии — 2,5 миллиона, что также на 16% больше, чем год назад. Более 800 тысяч гостей прибыли из Украины, 686 тысяч — из Великобритании. Более полумиллиона — 535 тысяч — туристов прилетели из Польши.
Министерство культуры и туризма объявило в конце октября, что Турция привлекла 36,4 миллиона отдыхающих (рост год к году — 14,5%). И почти половина гостей отдыхали на курортах Антальи.
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