В турецкую Анталью треть туристов прилетает из России

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Анталья за десять месяцев текущего года приняла рекордное число туристов, при этом треть путешественников прибыла из России, Анталья за десять месяцев текущего года приняла рекордное число туристов, при этом треть путешественников прибыла из России, сообщает Anadolu.

С начала 2019 года город посетили 15 567 тысяч туристов из 193 стран.

Россияне проявили наибольший интерес к курортам региона. С 1 января по 31 октября там побывало 5,5 миллиона наших соотечественников, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдыхающих из Германии — 2,5 миллиона, что также на 16% больше, чем год назад. Более 800 тысяч гостей прибыли из Украины, 686 тысяч — из Великобритании. Более полумиллиона — 535 тысяч — туристов прилетели из Польши.