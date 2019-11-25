В 2020 году для ТОФ заложат две подводные лодки проекта 636.3

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Пятую и шестую дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота заложат в 2020 году, сообщил журналистам генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Пятую и шестую дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота заложат в 2020 году, сообщил журналистам генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков

"Пятую и шестую подводные лодки заложим в следующем году. Возможно, это будет день ВМФ, возможно, другая дата. Будет заложено сразу две подводные лодки", - сказал он.

В понедельник на "Адмиралтейских верфях" состоялась церемония подъема Военно-морского флага на подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" - первой в серии, строящейся для Тихоокеанского флота России.

"Первая лодка - это всегда торжественно, это всегда особенный праздник. Лодка прошла все испытания, подтвердила тактико-технические характеристики. И 21 ноября был подписан акт приема-передачи. Все остальные подводные лодки этой серии строятся согласно заключённого контракта, и в 2022 году строительство серии будет завершено. Все шесть подводных лодок будут нести службу на Тихоокеанском флоте", - сказал Бузаков на церемонии подъёма флага.

"Эта замечательная серия кораблей продолжается. Подводные лодки для Тихого океана уже претерпели некоторую модернизацию... Самые совершенные решения воплощены в этом корабле. Сегодняшний день - замечательный, потому что ВМФ получает еще одну боевую единицу и передает ее Тихоокеанскому флоту , который давно ждет обновления подводного флота", - отметил начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Андрей Воложинский.

Контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан Минобороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года.

Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

Ранее сообщалось, что вторую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов", строящуюся для Тихоокеанского флота, планируют спустить на воду в декабре этого года. Певрого ноября 2019 года на "Адмиралтейских верфях" заложили еще две подводные лодки проекта 636.3 под названием "Уфа" и "Магадан" для Тихоокеанского флота.