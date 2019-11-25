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РИА Новости

Спецподразделения Росгвардии не обяжут представляться, заявил депутат

12:19 25.11.2019
13210
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Законопроект об обязанности росгвардейцев представляться не будет распространяться на сотрудников спецподразделений ведомства - ОМОНА и СОБРа, заявил журналистам один из авторов проекта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
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Ранее Пискарев и его зампред Александр Хинштейн (оба "Единая Россия"), а также депутат от "Справедливой России" Валерий Гартунг внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение.
"Требования представляться не будут распространены, например, на сотрудников спецподразделений Росгвардии – ОМОНА и СОБРа, - которые участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму. Данное исключение обусловлено соображениями их личной безопасности", - заявил Пискарев.
Он также добавил, что инициатива после поступления в комитет будет рассмотрена в оперативном режиме.
Вопрос о том, должны ли сотрудники Росгвардии представляться, стал предметом обсуждения после истории с журналистом во Владимире. В июле портал "ПроВладимир" рассказал историю журналиста, которого остановил росгвардеец и потребовал телефон для изучения содержимого. На просьбу представиться он заявил, что не обязан этого делать. Впоследствии в Росгвардии объяснили, что, хотя в законе не прописана обязанность сотрудника ведомства представляться при обращении к гражданам, они рекомендуют делать это во избежание конфликтных ситуаций.
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Обсудить 7
Василий ПискаревРосгвардияГосдума РФАлександр ХинштейнВалерий ГартунгОбщество
Популярные комментарии
Зачем бандитам представляться.
25 ноября, 12:41
Infectant
3220001
Поддерживаю, давно пора! Спецам, конечно, представляться не нужно, а вот другим "сотрудникам" - обязательно! Такого былячего поведения, как у некоторых "росгвардейцев", еще поискать. Да и потом непонятно, на кого жалобу оставить. А это прямая команда к противоправным действиям!
25 ноября, 12:41
Дмитрий
2220002
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