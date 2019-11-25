Спецподразделения Росгвардии не обяжут представляться, заявил депутат

Ранее Пискарев и его зампред Александр Хинштейн (оба "Единая Россия"), а также депутат от "Справедливой России" Валерий Гартунг внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение.

"Требования представляться не будут распространены, например, на сотрудников спецподразделений Росгвардии – ОМОНА и СОБРа, - которые участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму. Данное исключение обусловлено соображениями их личной безопасности", - заявил Пискарев.

Вопрос о том, должны ли сотрудники Росгвардии представляться, стал предметом обсуждения после истории с журналистом во Владимире. В июле портал "ПроВладимир" рассказал историю журналиста, которого остановил росгвардеец и потребовал телефон для изучения содержимого. На просьбу представиться он заявил, что не обязан этого делать. Впоследствии в Росгвардии объяснили, что, хотя в законе не прописана обязанность сотрудника ведомства представляться при обращении к гражданам, они рекомендуют делать это во избежание конфликтных ситуаций.