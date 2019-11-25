Эксперт прокомментировал вступление Блумберга в президентскую кампанию

"Все покажет начальный этап первичных выборов и как будет разворачиваться ситуация вокруг самого Байдена. Потому что тот скандал, который развернулся, еще не достиг своего апогея, он только в самом начале. Если действительно демократы поймут, что с Байденом нет никакой перспективы участвовать в этих выборах против Трампа, то они сделают ставку на Блумберга", - заявил эксперт.