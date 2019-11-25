Эксперт прокомментировал вступление Блумберга в президентскую кампанию

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Демократы сделают ставку на миллиардера Майкла Блумберга в качестве кандидата в президенты США, если поймут, что у Джо Байдена не остается шансов в гонке, но пока бывший вице-президент еще может вернуть свои позиции, считает директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
Ранее миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил о своем вступлении в президентскую кампанию.
"Все покажет начальный этап первичных выборов и как будет разворачиваться ситуация вокруг самого Байдена. Потому что тот скандал, который развернулся, еще не достиг своего апогея, он только в самом начале. Если действительно демократы поймут, что с Байденом нет никакой перспективы участвовать в этих выборах против Трампа, то они сделают ставку на Блумберга", - заявил эксперт.
"На сегодняшний день Байден остается слегка потрепанным, но все-таки одним из возможных кандидатов в ноябре следующего года", - добавил политолог, отметив, что ситуация продолжает меняться и бывший вице-президент может вернуть утерянные позиции.
Главным минусом Блумберга является его возраст, считает эксперт. "Блумбергу все-таки 77 лет. Хотя и Байден, и Трамп тоже немолодые люди, но они хотя бы чуть помоложе. Поэтому демократы, конечно, оказались в ситуации, когда выбирать особенно не из кого", - заявил Гарбузов.
Победитель демократических праймериз будет утвержден летом 2020 года. Он бросит вызов на выборах действующему президенту Дональду Трампу, который намерен избираться на второй срок. Всеобщие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.