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РИА Новости

"ЮТэйр" выплатила деньги компании, требовавшей банкротства перевозчика

12:18 25.11.2019
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CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр". Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. "ЮТэйр" выплатила около 340 тысяч рублей долга предприятию "Интер", которое ранее направило в суд заявление о банкротстве перевозчика, заявила в понедельник в ходе заседания Арбитражного суда Югры представитель авиакомпании Татьяна Аршавская.
В марте четыре компании - "Юган-Юнион Кард", "Гидпромэнергострой", "Флеш лайт капитал" и "Интер" - направили заявления о банкротстве авиакомпании "ЮТэйр" в Арбитражный суд Югры. Суммы, указанные в требованиях, составляют от 308 тысяч до 380 тысяч рублей. Все четыре иска были объединены в одно производство.
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Заявление первого из четырех контрагентов суд рассмотрел в июне. Представитель перевозчика предоставила на заседании подтверждение зачисления средств на счет "Флеш лайт капитал", после чего судья оставил заявление без рассмотрения, а также отказал во введении наблюдения в отношении авиакомпании. Позже рассматривались требования организации "Юган-Юнион кард", которой также отказали в признании должника банкротом, однако вскоре фирма направила в арбитраж повторное заявление.
Суд в понедельник рассматривал заявление компании "Интер", которой, согласно материалам из картотеки арбитражных дел, "ЮТэйр" должен около 340 тысяч рублей.
"Просила бы приобщить к материалам дела документ, подтверждающий оплату задолженности", - сказала представитель перевозчика.
Судья Юрий Щепелин, изучив документ, отметил, что деньги на счет фирмы переведены в середине августа, но отсутствует справка о зачислении средств. Объяснить этот факт представитель авиакомпании не смогла и попросила суд о перерыве в заседании. "Суд определил объявить перерыв до 2 декабря", - резюмировал Щепелин.
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