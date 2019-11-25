"ЮТэйр" выплатила деньги компании, требовавшей банкротства перевозчика

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. "ЮТэйр" выплатила около 340 тысяч рублей долга предприятию "Интер", которое ранее направило в суд заявление о банкротстве перевозчика, заявила в понедельник в ходе заседания Арбитражного суда Югры представитель авиакомпании Татьяна Аршавская.

В марте четыре компании - "Юган-Юнион Кард", "Гидпромэнергострой", "Флеш лайт капитал" и "Интер" - направили заявления о банкротстве авиакомпании "ЮТэйр" в Арбитражный суд Югры. Суммы, указанные в требованиях, составляют от 308 тысяч до 380 тысяч рублей. Все четыре иска были объединены в одно производство.

Заявление первого из четырех контрагентов суд рассмотрел в июне. Представитель перевозчика предоставила на заседании подтверждение зачисления средств на счет "Флеш лайт капитал", после чего судья оставил заявление без рассмотрения, а также отказал во введении наблюдения в отношении авиакомпании. Позже рассматривались требования организации "Юган-Юнион кард", которой также отказали в признании должника банкротом, однако вскоре фирма направила в арбитраж повторное заявление.

Суд в понедельник рассматривал заявление компании "Интер", которой, согласно материалам из картотеки арбитражных дел, "ЮТэйр" должен около 340 тысяч рублей.

"Просила бы приобщить к материалам дела документ, подтверждающий оплату задолженности", - сказала представитель перевозчика.