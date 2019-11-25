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РИА Новости

Подводную лодку "Волхов" для ТОФ спустят на воду 26 декабря

12:16 25.11.2019
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© Фото : ВМФПодводная лодка
Подводная лодка
© Фото : ВМФ
Подводная лодка. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 ("Варшавянка") "Волхов", строящуюся для Тихоокеанского флота, спустят на воду 26 декабря, сообщил журналистам генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
"Двадцать шестого декабря - спуск второй подводной лодки этого проекта "Волхов" для Тихоокеанского флота. До 25 ноября 2020 года акт приёма-передачи будет подписан и мы передадим ее флоту", - сказал он.
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В понедельник на "Адмиралтейских верфях" состоялась церемония подъема Военно-морского флага на подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" - первой в серии, строящейся для Тихоокеанского флота России.
Контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан Минобороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года.
Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.
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На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
Ранее сообщалось, что 1 ноября 2019 года на "Адмиралтейских верфях" заложили еще две подводные лодки проекта 636.3 под названием "Уфа" и "Магадан" для Тихоокеанского флота.
Шесть подводных лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" с августа 2010 по ноябрь 2016 года.
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Новое оружие РоссииАлександр БузаковКалибрТихоокеанский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФАдмиралтейские верфиРоссияБезопасность
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