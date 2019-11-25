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РИА Новости

Турагенты рассказали о форс-мажорах в своей работе

13:12 25.11.2019
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© Depositphotos / WavebreakmediaДевушка с глобусом
Девушка с глобусом
© Depositphotos / Wavebreakmedia
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Самым частым форс-мажором, с которым сталкиваются российские турагенты, оказалось изменение времени вылета или прилета авиарейса, об этом рассказали 59% респондентов, принявших участие в опросе туристического сервиса, сообщает B2B.Ostrovok.
Респондентами опроса стали более 500 профессионалов из 80 городов России.
Второй проблемой был назван овербукинг в отеле. Трудности с заселением гостей случались у 36% опрошенных.
Третьей самой частой неприятностью турагентов оказалось недовольство туристов забронированной гостиницей, иметь дело с разочарованными клиентами доводилось 34% агентов.
Несколько реже профессионалы тревел-индустрии сталкиваются с отменами рейсов авиакомпанией – этот вариант ответа набрал 17% голосов.
В практике 8% опрошенных турагентов были случаи, когда у туристов возникали трудности при оформлении визы.
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Еще у 5% респондентов путешественники путали даты вылета. Такому же количеству профессионалов тревел-индустрии приходилось иметь дело с природными катаклизмами и экстремальными погодными условиями в месте назначения. Около 4% турагентов сталкивались с политической нестабильностью или беспорядками в стране отдыха.
Также специалисты рассказали, что бывают ситуации, когда путешественники теряют документы или багаж (по 3% опрошенных).
Помимо этого сложности в работе возникают, когда туристы хотят изменить даты запланированного тура или отказаться от поездки, забывают документы, не успевают оплатить забронированный тур в необходимые сроки.
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