Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T12:12+0300
https://ria.ru/20191125/1561552455.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

СК начал проверку после ДТП с двумя автобусами в Красноярске

12:12 25.11.2019
425
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 25 ноя - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске на улице Крупской. По предварительным данным, легковой автомобиль не уступил дорогу ПАЗу с пассажирами. В результате ПАЗ, пытаясь уйти от столкновения, въехал в другой автобус. В результате пострадали шесть человек, все они находились в ПАЗе. По предварительным данным СК, двое пассажиров госпитализированы.
"В ходе мониторинга СМИ в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что в городе Красноярске в результате ДТП с участием маршрутных автобусов два человека госпитализированы. По данному факту начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что следователям предстоит установить лиц, отвечающих за безопасность пассажирских перевозок, а также качество предоставляемых пассажирам услуг. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Опубликовано видео из автомобиля, спровоцировавшего ДТП в Красноярске
Вчера, 11:48
Опубликовано видео из автомобиля, спровоцировавшего ДТП в Красноярске
000000
Обсудить 0
Следственный комитет РФРоссияКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Опубликовано видео из автомобиля, спровоцировавшего ДТП в Красноярске
Опубликовано видео из автомобиля, спровоцировавшего ДТП в Красноярске
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинске женщина покалечила восьмимесячного сына
Полицейский
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Здание министерства юстиции РФ
В "Гражданской инициативе" заявили, что пока не видели иск Минюста
Молоточек судьи
В Ростове-на-Дону экс-военного осудили за убийство женщины и ребенка
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье в кустах нашли плачущего младенца
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Путин уволил прокурора на Алтае
Беспорядки в ДРК
Жители города в ДРК подожгли мэрию
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра РФ Юрий Соломин
В Малом театре рассказали о самочувствии Юрия Соломина
Президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Матвиенко отметила вклад Вербицкой в развитие высшей школы в России
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Луиза Хайруллина
В Башкирии обвиняемая в краже кассирша встретит Новый год в СИЗО
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр
"ЮТэйр" выплатила деньги компании, требовавшей банкротства перевозчика
Больница
Студентки якутского техникума обратились в больницу с ожогами глаз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
Лента новостейМолния