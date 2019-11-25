СК начал проверку после ДТП с двумя автобусами в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 25 ноя - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске на улице Крупской. По предварительным данным, легковой автомобиль не уступил дорогу ПАЗу с пассажирами. В результате ПАЗ, пытаясь уйти от столкновения, въехал в другой автобус. В результате пострадали шесть человек, все они находились в ПАЗе. По предварительным данным СК, двое пассажиров госпитализированы.
"В ходе мониторинга СМИ в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что в городе Красноярске в результате ДТП с участием маршрутных автобусов два человека госпитализированы. По данному факту начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что следователям предстоит установить лиц, отвечающих за безопасность пассажирских перевозок, а также качество предоставляемых пассажирам услуг. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.