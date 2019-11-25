СК начал проверку после ДТП с двумя автобусами в Красноярске

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске на улице Крупской. По предварительным данным, легковой автомобиль не уступил дорогу ПАЗу с пассажирами. В результате ПАЗ, пытаясь уйти от столкновения, въехал в другой автобус. В результате пострадали шесть человек, все они находились в ПАЗе. По предварительным данным СК, двое пассажиров госпитализированы.