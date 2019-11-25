В Ростове-на-Дону экс-военного осудили за убийство женщины и ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости. Южный окружной военный суд в понедельник приговорил к 21 году колонии бывшего военнослужащего Виктора Бондаренко за убийство сожительницы с ребенком и попытку убить свою мать, сообщил журналистам представитель суда.

Инцидент произошел вечером 11 января текущего года в квартире в Краснодаре . По данным следствия, на почве ревности Бондаренко несколько раз ударил женщину молотком по голове, а потом и ее сына. Они погибли на месте. После этого, по информации суда, мужчина "из чувства предательства" напал с молотком на свою мать, но женщине удалось убежать.

Во время происшествия Бондаренко находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, уточнили в суде.

Как сообщили в военном следственном управлении СК России по Южному военному округу, после указанных событий Бондаренко попытался покончить жизнь самоубийством. Когда его доставили в больницу, он написал явку с повинной и дал признательные показания. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Уголовное дело было возбуждено по статьям об убийстве двух человек, в том числе малолетнего, с особой жестокостью, а также покушении на убийство. "Подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.