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РИА Новости

В Ростове-на-Дону экс-военного осудили за убийство женщины и ребенка

12:06 25.11.2019 (обновлено: 12:09 25.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости. Южный окружной военный суд в понедельник приговорил к 21 году колонии бывшего военнослужащего Виктора Бондаренко за убийство сожительницы с ребенком и попытку убить свою мать, сообщил журналистам представитель суда.
Инцидент произошел вечером 11 января текущего года в квартире в Краснодаре. По данным следствия, на почве ревности Бондаренко несколько раз ударил женщину молотком по голове, а потом и ее сына. Они погибли на месте. После этого, по информации суда, мужчина "из чувства предательства" напал с молотком на свою мать, но женщине удалось убежать.
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Во время происшествия Бондаренко находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, уточнили в суде.
Как сообщили в военном следственном управлении СК России по Южному военному округу, после указанных событий Бондаренко попытался покончить жизнь самоубийством. Когда его доставили в больницу, он написал явку с повинной и дал признательные показания. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
Уголовное дело было возбуждено по статьям об убийстве двух человек, в том числе малолетнего, с особой жестокостью, а также покушении на убийство. "Подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
По данным следствия, суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны на сумму 2 миллиона рублей.
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Ростов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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