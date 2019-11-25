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РИА Новости

Хабаровский край получил 68 млн рублей для пострадавших от паводка

12:03 25.11.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 25 ноя - РИА Новости. Хабаровский край получил  68 миллионов рублей для оказания помощи 83 пострадавшим от наводнения жителям региона, сообщает правительство края в понедельник.
"Федеральный центр перечислил Хабаровскому краю 68 миллионов рублей на выплаты пострадавшим от наводнения. Средства будут направлены на капитальный ремонт жилья, а также на покупку квартир тем гражданам, чье жилье было признано непригодным для проживания. Пришедшая сумма позволит оказать помощь 83 пострадавшим", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 54 семьи купят новые квартиры, 29 человек планируют сделать ремонт в своем жилье. Подобную помощь в крае уже получил 121 пострадавший. Сейчас готовится очередной список, куда вошли люди, обратившиеся к властям недавно. В нем 67 человек, нуждающихся в поддержке. Документ передадут на согласование в Минстрой РФ, где будет принято решение по финансированию.
По информации правительства, всего от наводнения в Хабаровском крае пострадало 871 жилое помещение. Из них 477 нуждаются в ремонте, а 394 – признаны утраченными. Кроме того, в Хабаровском крае продолжаются единовременные выплаты тем, кто попал в зону ЧС. На понедельник, 25 ноября, помощь получили 27,17 тысячи человек.
Гражданам выплатили по 10 тысяч рублей в качестве разовой компенсации, а также по 50 или 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества. На эти цели из федерального бюджета выделено 327 миллиона рублей, а из краевой казны – 12 миллионов рублей. В основном получателями стали жители Комсомольска-на-Амуре, где паводок нанес наибольший ущерб.
В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достигал 644 сантиметров при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей.
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