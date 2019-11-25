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РИА Новости

В Башкирии обвиняемая в краже кассирша встретит Новый год в СИЗО

12:02 25.11.2019
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Луиза Хайруллина
Луиза Хайруллина
Луиза Хайруллина. Архивное фото
УФА, 25 ноя - РИА Новости. Кассирша башкирского банка, обвиняемая в краже 20 миллионов рублей, и ее супруг, признавшийся, что проиграл эти деньги, встретят Новый год порознь: она – в СИЗО, он – под домашним арестом.
"Орджоникидзевский районный суд продлил содержание в СИЗО Луизы Хайруллиной до 29 января 2020 года, а домашний арест ее супругу продлён до 27 января 2020 года", - сообщил РИА Новости представитель суда.
Монеты России
3 октября, 12:27
Полиция выяснила, как муж тратил похищенные башкирской кассиршей деньги
В конце мая жительница Салавата Луиза Хайруллина, работавшая старшим кассиром в отделении Россельхозбанка, исчезла с мужем и двумя дочками, а в банке выявили недостачу 20 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". В начале июля полиция вычислила съемную квартиру в Казани, в которой они скрывались всей семьей.
Хайруллину арестовали, а ее мужа поначалу задерживать не стали. Марат Хайруллин отправился в Москву, где по телевидению обратился к россиянам с просьбой помочь собрать для покрытия ущерба банку деньги, которые он проигрывал, делая ставки на спортивные соревнования. Впоследствии полиция установила его причастность к преступлению: мужчина неоднократно приезжал в банк и забирал у жены деньги, которые она воровала. Его поместили под домашний арест. МВД Башкирии сообщало, что Хайруллины признались в содеянном.
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
10 июля, 15:47
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
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Республика БашкортостанРоссельхозбанкРоссияПроисшествия
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