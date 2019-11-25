В Башкирии обвиняемая в краже кассирша встретит Новый год в СИЗО

УФА, 25 ноя - РИА Новости. Кассирша башкирского банка, обвиняемая в краже 20 миллионов рублей, и ее супруг, признавшийся, что проиграл эти деньги, встретят Новый год порознь: она – в СИЗО, он – под домашним арестом.

"Орджоникидзевский районный суд продлил содержание в СИЗО Луизы Хайруллиной до 29 января 2020 года, а домашний арест ее супругу продлён до 27 января 2020 года", - сообщил РИА Новости представитель суда.

Хайруллину арестовали, а ее мужа поначалу задерживать не стали. Марат Хайруллин отправился в Москву, где по телевидению обратился к россиянам с просьбой помочь собрать для покрытия ущерба банку деньги, которые он проигрывал, делая ставки на спортивные соревнования. Впоследствии полиция установила его причастность к преступлению: мужчина неоднократно приезжал в банк и забирал у жены деньги, которые она воровала. Его поместили под домашний арест. МВД Башкирии сообщало, что Хайруллины признались в содеянном.