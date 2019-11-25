В ЛАГ назвали условие возвращения Сирии в организацию

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Возвращение Возвращение Сирии Лигу арабских государств будет обсуждаться только при реальном политическом урегулировании в этой стране, на данный момент этот вопрос в ЛАГ не стоит, заявил РИА Новости глава представительства организации в Москве Джабер Хабиб Джабер.

"Я думаю, есть некоторые страны в Лиге, которые призывают Сирию вернуться в организацию, но большая часть в ЛАГ полагают, что пока нет изменений в политике Сирии", - сказал Хабиб Джабер.

По его словам, в ЛАГ хотят увидеть реальный политический процесс, который приведет к миру в Сирии и будет включать в себя всех сирийцев.

"После этого, может быть, будем обсуждать... На данный момент этот вопрос в Лиге арабских государств не обсуждается. Я думаю, этот вопрос сначала должен быть поднят на уровне министров иностранных дел, на более высоком уровне", - сказал он.