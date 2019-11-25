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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-25T15:15+0300
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РИА Новости

В ЛАГ назвали условие возвращения Сирии в организацию

12:02 25.11.2019 (обновлено: 15:15 25.11.2019)
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© РИА Новости / Александр ЕлистратовЗаседание Совета ЛАГ
Заседание Совета ЛАГ
© РИА Новости / Александр Елистратов
Заседание Совета ЛАГ. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Возвращение Сирии в Лигу арабских государств будет обсуждаться только при реальном политическом урегулировании в этой стране, на данный момент этот вопрос в ЛАГ не стоит, заявил РИА Новости глава представительства организации в Москве Джабер Хабиб Джабер.
"Я думаю, есть некоторые страны в Лиге, которые призывают Сирию вернуться в организацию, но большая часть в ЛАГ полагают, что пока нет изменений в политике Сирии", - сказал Хабиб Джабер.
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По его словам, в ЛАГ хотят увидеть реальный политический процесс, который приведет к миру в Сирии и будет включать в себя всех сирийцев.
"После этого, может быть, будем обсуждать... На данный момент этот вопрос в Лиге арабских государств не обсуждается. Я думаю, этот вопрос сначала должен быть поднят на уровне министров иностранных дел, на более высоком уровне", - сказал он.
Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.
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