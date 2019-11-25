В Новосибирске задержали вылет SSJ-100 в Нерюнгри из-за неисправности

"Отложен вылет воздушного судна Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Нерюнгри, планировавшийся в 12.25 по местному времени (08.25 мск). Причина – технеисправность", - сказал собеседник агентства.

По данным надзорного ведомства, на рейс зарегистрировались 57 пассажиров, они обеспечены напитками, питанием.

"Ориентировочное время отправки, по данным авиакомпании, 20.12 по местному времени (16.12 мск) этим же бортом. Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса", - добавили в прокуратуре.