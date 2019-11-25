Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T11:58+0300
https://ria.ru/20191125/1561550919.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/99293/05/992930541_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0356e08e8fd1d9f98692c7e583f528bb.jpg
РИА Новости

В Новосибирске задержали вылет SSJ-100 в Нерюнгри из-за неисправности

11:58 25.11.2019
795
© РИА Новости / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкАэропорт "Толмачево"
Аэропорт Толмачево
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Толмачево". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Вылет самолета SSJ-100 авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Нерюнгри в понедельник отложили из-за технеисправности, прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Отложен вылет воздушного судна Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Нерюнгри, планировавшийся в 12.25 по местному времени (08.25 мск). Причина – технеисправность", - сказал собеседник агентства.
По данным надзорного ведомства, на рейс зарегистрировались 57 пассажиров, они обеспечены напитками, питанием.
"Ориентировочное время отправки, по данным авиакомпании, 20.12 по местному времени (16.12 мск) этим же бортом. Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса", - добавили в прокуратуре.
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Ямал
2 ноября, 02:30
Пассажир экстренно приземлившегося SSJ100 описал момент посадки
120002
Обсудить 0
Sukhoi SuperjetНовосибирскНерюнгриПроисшествия
Рекомендуем
Вертолет Ми-8АМТШ
Названа возможная причина жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Автомобиль скорой помощи
Пассажир умер в поезде Петербург — Москва, сообщили СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Калининград "своей областью"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье в кустах нашли плачущего младенца
В вагоне-ресторане поезда
Туристы объяснили, почему в поездах редко посещают вагоны-рестораны
Отлив на Азовском море
В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Здание Международного суда ООН в Гааге
МИД оценил решение суда в Гааге по Керченскому инциденту
Сотрудники аварийных служб ликвидируют последствия аварии на теплотрассе в Кировском районе Новосибирска
В Новосибирске ликвидировали третью за неделю аварию на теплотрассе
Цех агрегатной сборки арсеньевского завода 'Прогресс'
Производитель вертолетов "Аллигатор" получил новые заказы
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Путин уволил прокурора на Алтае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
Лента новостейМолния