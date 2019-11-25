Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T11:56+0300
https://ria.ru/20191125/1561550847.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155623/69/1556236998_0:182:3077:1913_1036x0_80_0_0_d38a4478f2f522b17865fee9346ebfa8.jpg
РИА Новости

Производитель вертолетов "Аллигатор" получил новые заказы

11:56 25.11.2019
881
© РИА Новости / Андрей СтанавовЦех агрегатной сборки арсеньевского завода 'Прогресс'
Цех агрегатной сборки арсеньевского завода 'Прогресс'
© РИА Новости / Андрей Станавов
Цех агрегатной сборки арсеньевского завода 'Прогресс'. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Приморский вертолетный завод "Прогресс" приостановил сокращения после того, как получил новые заказы, сообщает в понедельник Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК).
"Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" - одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.
Ударно-разведывательный вертолет Ка-52 в полете
18 октября, 13:23Новое оружие России
Минобороны к концу года получит восемь вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
В сентябре ФППК сообщила, что около двух сотен работников завода будут сокращены до конца года, а еще примерно столько же - в первой половине 2020-го.
В "Вертолетах России" РИА Новости тогда сообщили, что изменения в кадровом составе "Прогресса" связаны с "оптимизацией управленческого состава и завершением проектов по модернизации производства".
"На арсеньевском заводе "Прогресс" приостановлено сокращение кадров. Ранее предполагалось, что к 1 января 2020 года численность заводчан уменьшится до 4960 работников. Против этого активно выступал профсоюз предприятия", - говорится в пресс-релизе ФППК.
В начале октября профсоюз организовал в Арсеньеве "митинг с требованием сохранить рабочие места" и призывом к власти обратить внимание на градообразующее предприятие.
"Сегодня завод получил заказы и готов обеспечить рабочие места для 5100 работников вплоть до 2022 года", - отмечают в профсоюзе.
В сентябре власти Приморья и холдинг "Вертолеты России" на "Восточном экономическом форуме-2019" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает модернизацию авиазавода "Прогресс" и строительство на нем новых вертолетов.
Актуальным комментарием "Вертолетов России" РИА Новости пока не располагает.
Вертолет Ка-52 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
5 октября, 10:39
Появилось видео боевых стрельб вертолета Ка-52 "Аллигатор"
4000020
Обсудить 2
Ка-62Вертолеты РоссииКа-52 "Аллигатор"Приморский крайБезопасностьЭкономика
Рекомендуем
Подводная лодка
Подводную лодку "Волхов" для ТОФ спустят на воду 26 декабря
Подводная лодка возле пирса
В 2020 году для ТОФ заложат две подводные лодки проекта 636.3
Дизель-электрическую подлодку Петропавловск-Камчатский передали ВМФ России. 25 ноября 2019
ВМФ передали неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
Фрегат Черноморского флота Адмирал Макаров
Россия и Алжир провели учения ВМС в Средиземном море
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков заявил, что спецслужбы проверяют сообщения об убийстве в Сирии
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
Путин и Си Цзиньпин могут дать старт открытию "Силы Сибири" 2 декабря
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
Турция начинает тестирование радаров С-400, сообщили СМИ
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" готов рассмотреть оплату долга "Газпромом" поставками газа
Российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В российском МИД прокомментировали эскалацию на северо-западе Сирии
Вид на Землю из космоса
В России начали строить завод для сборки спутников системы "Сфера"
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
"Ростех" откроет за рубежом сервисные центры по ремонту "Панцирей"
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов оценил сроки присоединения SDF к войскам правительства Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
Лента новостейМолния