Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T11:56+0300
https://ria.ru/20191125/1561550729.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155867/21/1558672177_0:434:2047:1585_1036x0_80_0_0_d7b26cb70d88c589b5a4f3762bdcb2f1.jpg
РИА Новости

Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

11:55 25.11.2019 (обновлено: 11:56 25.11.2019)
172914
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Анна Заворотнюк показала в Инстаграме ранее не опубликованное фото своей матери Анастасии Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк. Скриншот публикации Анны Заворотнюк в Instagram
Анастасия Заворотнюк. Скриншот публикации Анны Заворотнюк в Instagram
Анастасия Заворотнюк. Скриншот публикации Анны Заворотнюк в Instagram
Снимок появился в Stories дочери актрисы с подписью "С днем матери". Праздник отмечался 24 ноября.
Сообщения о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые СМИ сообщили, что у Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Родные актрисы долго не комментировали эти сообщения, но затем подтвердили, что Заворотнюк действительно проходит лечение.
Анастасия Заворотнюк
20 ноября, 14:49Культура
СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк
6649161018
Обсудить 1
Шоу-бизнесАнастасия Заворотнюк
Рекомендуем
Победительница конкурса песни Евровидение-2019 Вики Габор
Детское Евровидение выиграла представительница Польши
Певица Жанна Агузарова
Поклонников Агузаровой поразила ее внешность после пластики
Облака
Синоптики предупредили о грядущей "атмосферной впадине"
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Отлив на Азовском море
В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море
Генерал-фельдмаршал Паулюс (слева) и члены его штаба, сдавшиеся в плен
У него зазвонил телефон: артефакт из штаба Паулюса в обычной квартире
Валерий Фадеев
Фадеев, Карелин и Немов вышли из Высшего совета ЕР
Блюда на шведском столе
Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
Вертолет Ми-8АМТШ
Названа возможная причина жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Вид на Землю из космоса
В России начали строить завод для сборки спутников системы "Сфера"
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Грозный
В Чечне объяснили маленькие банковские вклады жителей республики
Лео Бокерия
В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния