Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Сообщения о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые СМИ сообщили, что у Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Родные актрисы долго не комментировали эти сообщения, но затем подтвердили, что Заворотнюк действительно проходит лечение.