Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Анна Заворотнюк показала в Инстаграме ранее не опубликованное фото своей матери Анастасии Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк. Скриншот публикации Анны Заворотнюк в Instagram
Анастасия Заворотнюк. Скриншот публикации Анны Заворотнюк в Instagram
Снимок появился в Stories дочери актрисы с подписью "С днем матери". Праздник отмечался 24 ноября.
Сообщения о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые СМИ сообщили, что у Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Родные актрисы долго не комментировали эти сообщения, но затем подтвердили, что Заворотнюк действительно проходит лечение.