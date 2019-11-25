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РИА Новости

Нарышкин открыл выставку образцов наскальной живописи

11:54 25.11.2019 (обновлено: 12:29 25.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин открыл в доме РИО выставку образцов наскальной живописи, найденных на территории России, передает корреспондент РИА Новости.
"Представлены памятники наскальной живописи древней Руси", - сказал Нарышкин на церемонии открытия, отметив, что все представленные рисунки "очень простые".
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"Через века и тысячелетия ученым порой сложно расшифровать то, что хотел сказать автор. Очевидно, это его отношение к окружающему миру", - добавил Нарышкин.
Директор Института археологии РАН Николай Макаров добавил при этом, что образцы, представленные на выставке, были найдены около Белого моря, в Приморье, на Енисее, на Онежском озере, в Каповой пещере на Урале.
Выставка "Сквозь века и пространства: наскальное искусство России" подготовлена РИО совместно с Сибирской ассоциацией исследователей первобытного искусства. Центральное место в экспозиции занимают памятники наскального искусства, входящие в предварительный список мирового наследия ЮНЕСКО от России: Капова пещера (Башкортостан), Оглахты (Хакасия), онежские и беломорские петроглифы (Карелия), Сикачи-Алян (Дальний Восток). Также представлены петроглифы Пегтымеля на Чукотке и памятники Западной и Южной Сибири – писаницы Томи, Хакасии, юга Красноярского края, Горного Алтая и Тувы.
На выставке можно увидеть объемные факсимильные и напечатанные на 3D-принтере копии изображений на скалах, плитах и камнях в натуральную величину, а также традиционные прорисовки и фотографии. Чтобы создать контекст, в котором существуют памятники наскального искусства, представлены фотопанорамы общих видов и пейзажей, а на экранах демонстрируются объемные модели отдельных объектов.
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КультураРоссийское историческое обществоСергей НарышкинРоссия
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