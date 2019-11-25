Нарышкин открыл выставку образцов наскальной живописи

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин открыл в доме РИО выставку образцов наскальной живописи, найденных на территории России, передает корреспондент РИА Новости.

"Представлены памятники наскальной живописи древней Руси", - сказал Нарышкин на церемонии открытия, отметив, что все представленные рисунки "очень простые".

"Через века и тысячелетия ученым порой сложно расшифровать то, что хотел сказать автор. Очевидно, это его отношение к окружающему миру", - добавил Нарышкин.

Директор Института археологии РАН Николай Макаров добавил при этом, что образцы, представленные на выставке, были найдены около Белого моря, в Приморье, на Енисее, на Онежском озере, в Каповой пещере на Урале.

Выставка "Сквозь века и пространства: наскальное искусство России" подготовлена РИО совместно с Сибирской ассоциацией исследователей первобытного искусства. Центральное место в экспозиции занимают памятники наскального искусства, входящие в предварительный список мирового наследия ЮНЕСКО от России: Капова пещера (Башкортостан), Оглахты (Хакасия), онежские и беломорские петроглифы (Карелия), Сикачи-Алян (Дальний Восток). Также представлены петроглифы Пегтымеля на Чукотке и памятники Западной и Южной Сибири – писаницы Томи, Хакасии, юга Красноярского края, Горного Алтая и Тувы.