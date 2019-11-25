Мошенники чаще используют социальную инженерию, заявили эксперты

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Объем мошенничеств по картам в магазинах и банкоматах в РФ в 2019 году упал на 73%, в то время как большая часть атак пришлась на приемы социальной инженерии, говорится в совместном исследовании "Лаборатории Касперского". Объем мошенничеств по картам в магазинах и банкоматах в РФ в 2019 году упал на 73%, в то время как большая часть атак пришлась на приемы социальной инженерии, говорится в совместном исследовании Райффайзенбанка

"Среди сходящих на нет трендов 2019 года – POS- и ATM-мошенничества. Это связано не только с распространением карт с чипом, но и с ростом популярности NFC-транзакций, электронных кошельков и систем мгновенных межбанковских переводов. По данным Райффайзенбанка, объем мошенничеств с картами, скомпрометированными в торговых сетях или банкоматах, в 2019 году снизился на 73%", - сказано в исследовании.

По данным экспертов, 70% карточных мошенничеств в 2019 году пришлось на социальную инженерию, когда злоумышленники используют звонки с подменных номеров, просят установить "защитное" программное обеспечение, снять и положить средства на "безопасный счет" или узнают данные учетной записи.

Чтобы противостоять таким атакам, банки внедряют специальные средства защиты, например, приостанавливают транзакцию, если одновременно с приложением онлайн-банкинга запущено программное обеспечение для удаленного управления. Тем не менее, злоумышленники очень изобретательны, поэтому гарантированно противостоять им может только сам пользователь: для этого достаточно действовать более осознанно и скептически относиться к любым сообщениям и входящим звонкам.

"В этом году мы действительно наблюдаем всплеск атак с использованием социальной инженерии. Менее 40% пользователей в России не сталкивались сами и не слышали от знакомых и близких о случаях потери денег из-за действий телефонных мошенников", — отметил руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention Максим Федюшкин.