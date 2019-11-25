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РИА Новости

Путин уволил прокурора на Алтае

11:47 25.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Прокурор Республики Алтай освобожден от должности по указу президента России, сообщается в понедельник на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Приказом генерального прокурора РФ объявлен указ президента РФ в части освобождения Мылицына Николая Викторовича от должности прокурора Республики Алтай", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре уточнили, что указ президента был подписан еще 18 ноября, а на следующий день издан приказ надзорного ведомства об освобождении от должности Мылицына.
Причины увольнения не указываются.
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Генеральная прокуратура РФВладимир ПутинПолитика
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