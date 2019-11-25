Путин уволил прокурора на Алтае

"Приказом генерального прокурора РФ объявлен указ президента РФ в части освобождения Мылицына Николая Викторовича от должности прокурора Республики Алтай", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре уточнили, что указ президента был подписан еще 18 ноября, а на следующий день издан приказ надзорного ведомства об освобождении от должности Мылицына.