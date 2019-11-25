Турция начинает тестирование радаров С-400, сообщили СМИ

Непробиваемый. Эрдоган довел Госдеп до истерики США, наверное, могли бы всыпать Турции по всей строгости своего закона о противодействии противникам Америки посредством санкций. Но, во-первых, она не противник, а союзник по НАТО. Во-вторых, чем они станут пугать ее потом, когда и это не сработает.