Турция начинает тестирование радаров С-400, сообщили СМИ

По данным газеты, целью тестирования является проверка связи между системами ПВО и самолетами.
"Секретариат оборонной промышленности проведет 25 и 26 ноября в воздушном пространстве в районе Анкары учебные полеты истребителей F-16 и других воздушных средств на разных высотах", — говорится в сообщении администрации губернатора Анкары.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
22 ноября, 18:40АкцентыНепробиваемый. Эрдоган довел Госдеп до истерикиСША, наверное, могли бы всыпать Турции по всей строгости своего закона о противодействии противникам Америки посредством санкций. Но, во-первых, она не противник, а союзник по НАТО. Во-вторых, чем они станут пугать ее потом, когда и это не сработает.