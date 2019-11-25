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РИА Новости

Турция начинает тестирование радаров С-400, сообщили СМИ

11:47 25.11.2019 (обновлено: 13:20 25.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Архивное фото
АНКАРА, 25 ноя — РИА Новости. Турция начинает тестирование работы радаров приобретенных у России систем ПВО С-400, для этой цели в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты, сообщает в понедельник газета Milliyet со ссылкой на военный источник.
По данным газеты, целью тестирования является проверка связи между системами ПВО и самолетами.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
22 ноября, 12:41
В Минобороны Турции заявили о проработке вопроса совместимости С-400 и F-35

"Секретариат оборонной промышленности проведет 25 и 26 ноября в воздушном пространстве в районе Анкары учебные полеты истребителей F-16 и других воздушных средств на разных высотах", — говорится в сообщении администрации губернатора Анкары.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре
22 ноября, 18:40Акценты
Непробиваемый. Эрдоган довел Госдеп до истерикиСША, наверное, могли бы всыпать Турции по всей строгости своего закона о противодействии противникам Америки посредством санкций. Но, во-первых, она не противник, а союзник по НАТО. Во-вторых, чем они станут пугать ее потом, когда и это не сработает.
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Обсудить 4
F-16С-400 «Триумф»F-35ТурцияВ мире
Популярные комментарии
Вот чего боялся пентагон))), то что невидимость F-35 это миф!!!
25 ноября, 14:47
РСРоман Славянский
2400002
Радары хорошие
25 ноября, 12:04
Abc Abc
920001
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