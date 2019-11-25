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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

Богданов рассказал о подготовке к встрече по Сирии в Нур-Султане

11:44 25.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Представителей Конституционного комитета Сирии ждут на встрече в астанинском формате в декабре, они сами определят состав своих делегаций, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Очередная встреча по Сирии состоится в Нур-Султане 10-11 декабря, сообщил ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.
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"Там (в составе Конституционного комитета Сирии - прим. ред.) участвуют делегации правительства и сирийской оппозиции. Они будут определять состав этих двух делегаций сирийских, которые всегда участвовали и мы надеемся что будут участвовать в астанинском формате", - сказал Богданов.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября, его первое заседание – 4 ноября. Очередной раунд должен начаться 25 ноября.
Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
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Война в СирииКонституционный комитет СирииНур-СултанМихаил БогдановМИД РФСирияРоссияВ мире
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