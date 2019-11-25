Богданов рассказал о подготовке к встрече по Сирии в Нур-Султане

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Представителей Представителей Конституционного комитета Сирии ждут на встрече в астанинском формате в декабре, они сами определят состав своих делегаций, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов

Очередная встреча по Сирии состоится в Нур-Султане 10-11 декабря, сообщил ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Там (в составе Конституционного комитета Сирии - прим. ред.) участвуют делегации правительства и сирийской оппозиции. Они будут определять состав этих двух делегаций сирийских, которые всегда участвовали и мы надеемся что будут участвовать в астанинском формате", - сказал Богданов.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.

Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября, его первое заседание – 4 ноября. Очередной раунд должен начаться 25 ноября.