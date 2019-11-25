Богданов оценил сроки присоединения SDF к войскам правительства Сирии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о целесообразности скорейшего присоединения курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) к правительственной армии Сирии.
"Чем быстрее, тем лучше. Для всех", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках соединения сил.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что РФ готова способствовать переговорам между курдами и Дамаском о присоединении курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) к правительственной армии Сирии.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.