Богданов оценил сроки присоединения SDF к войскам правительства Сирии

"Чем быстрее, тем лучше. Для всех", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках соединения сил.

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.