Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-25T11:43+0300
https://ria.ru/20191125/1561550193.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155247/99/1552479921_0:0:2553:1436_1036x0_80_0_0_ba6b37bb35fa870034dded314c5a462c.jpg
РИА Новости

Богданов оценил сроки присоединения SDF к войскам правительства Сирии

11:43 25.11.2019
1928
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о целесообразности скорейшего присоединения курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) к правительственной армии Сирии.
"Чем быстрее, тем лучше. Для всех", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках соединения сил.
Сирийские военные с российским флагом во время митинга в городе Тартус, Сирия
Вчера, 09:48
В Сирию перебросили российский медицинский спецназ
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что РФ готова способствовать переговорам между курдами и Дамаском о присоединении курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) к правительственной армии Сирии.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Пригород Дамаска Дума
24 ноября, 18:45Война в Сирии
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии
1220002
Обсудить 0
Война в СирииСергей ВершининСирийские демократические силыМихаил БогдановМИД РФСирияВ мире
Рекомендуем
Сирийские военные
Сирийская армия отбила у боевиков четыре деревни в провинции Идлиб
Российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В российском МИД прокомментировали эскалацию на северо-западе Сирии
Пригород Дамаска Дума
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
Турция начинает тестирование радаров С-400, сообщили СМИ
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Флаг России в Сирии
Россия перебросила на север Сирии медицинский спецназ
ВКС России в Сирии
Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии
Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес
Глава ОЗХО утверждает, что в сирийской Думе применяли химоружие
Заседание Совета ЛАГ
В ЛАГ назвали условие возвращения Сирии в организацию
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов раскритиковал идею расширить пределы разрешенной самообороны
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Эдуард Матюха
В ДНР прокомментировали признание "народного мэра" Горловки в шпионаже
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
Эксперт не исключил возобновления турецкой операции на севере Сирии
Отлив на Азовском море
В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
Путин и Си Цзиньпин могут дать старт открытию "Силы Сибири" 2 декабря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
02:45СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
02:42Сторонники шиитской партии сожгли палаточный городок на юге Ливана
02:39В Иркутске потушили пожар в здании мебельного магазина
Лента новостейМолния