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РИА Новости

В Сургуте ликвидировали открытое горение жилого дома

11:43 25.11.2019 (обновлено: 11:44 25.11.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Открытое горение жилого многоквартирного дома в Сургуте (ХМАО) ликвидировано, сообщает региональное управление МЧС.
Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости о пожаре в деревянном доме, расположенном в сургутском поселке Дорожный. В здании проживали 46 человек. По информации МЧС, один человек погиб, шестеро пострадали. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров, возгорание удалось локализовать примерно за два часа. Причины случившегося выясняются.
"По уточненной информации, было эвакуировано 27 человек, спасено восемь человек... В 11:59 (9.59 мск) ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.
По данным администрации Сургута, погиб взрослый мужчина, пять человек были доставлены в медучреждения, еще один от госпитализации отказался. Как сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава муниципалитета Вадим Шувалов, власти обеспечат жильцов дома всеми дополнительными мерами поддержки и положенными выплатами.
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