В Сургуте ликвидировали открытое горение жилого дома

Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости о пожаре в деревянном доме, расположенном в сургутском поселке Дорожный. В здании проживали 46 человек. По информации МЧС, один человек погиб, шестеро пострадали. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров, возгорание удалось локализовать примерно за два часа. Причины случившегося выясняются.