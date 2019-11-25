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РИА Новости

На выставке в Испании эксперты оценили туристический потенциал Москвы

11:52 25.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Стенд Москвы получил приз за лучшую презентацию туристического потенциала на международной выставке IBTM World в Барселоне, сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы.
IBTM World 2019 — ведущая международная туристическая выставка, платформа для встреч профессионалов с международными отраслевыми поставщиками.
"Награда, которую мы получили на туристической выставке в Испании, стала шестой в 2019 году. Об эффективности выставки в Барселоне говорит и то, что мероприятие способствовало заключению выгодных контрактов туркомпаниями столицы и привлекло внимание к Москве как к ведущему направлению делового туризма", — приводятся в сообщении слова зампредседателя комитета по туризму Москвы Татьяны Шаршавицкой.
Организованный столичным комитетом по туризму стенд представлял 15 компаний, занимающихся деловым туризмом и организацией мероприятий.
Основной целью участия в выставке было установление профессиональных связей между туристическими сообществами Москвы и Европы. Все дни, пока работала выставка, на стенде Москвы шли презентации достопримечательностей и возможностей города, культурных мероприятий. Посетители могли совершить в виртуальной реальности полет над Москвой, экскурсию по экспозициям картин Ивана Шишкина, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича в Третьяковской галерее.
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