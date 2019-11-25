На выставке в Испании эксперты оценили туристический потенциал Москвы

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Стенд Москвы получил приз за лучшую презентацию туристического потенциала на международной выставке IBTM World в Барселоне, сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы.
IBTM World 2019 — ведущая международная туристическая выставка, платформа для встреч профессионалов с международными отраслевыми поставщиками.
"Награда, которую мы получили на туристической выставке в Испании, стала шестой в 2019 году. Об эффективности выставки в Барселоне говорит и то, что мероприятие способствовало заключению выгодных контрактов туркомпаниями столицы и привлекло внимание к Москве как к ведущему направлению делового туризма", — приводятся в сообщении слова зампредседателя комитета по туризму Москвы Татьяны Шаршавицкой.
Организованный столичным комитетом по туризму стенд представлял 15 компаний, занимающихся деловым туризмом и организацией мероприятий.
Основной целью участия в выставке было установление профессиональных связей между туристическими сообществами Москвы и Европы. Все дни, пока работала выставка, на стенде Москвы шли презентации достопримечательностей и возможностей города, культурных мероприятий. Посетители могли совершить в виртуальной реальности полет над Москвой, экскурсию по экспозициям картин Ивана Шишкина, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича в Третьяковской галерее.