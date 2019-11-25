На выставке в Испании эксперты оценили туристический потенциал Москвы

"Награда, которую мы получили на туристической выставке в Испании, стала шестой в 2019 году. Об эффективности выставки в Барселоне говорит и то, что мероприятие способствовало заключению выгодных контрактов туркомпаниями столицы и привлекло внимание к Москве как к ведущему направлению делового туризма", — приводятся в сообщении слова зампредседателя комитета по туризму Москвы Татьяны Шаршавицкой.