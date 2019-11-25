В бюджете Москвы учтут выплаты "детям войны"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Почти 1,6 миллиарда рублей могут выделить из резервного фонда Почти 1,6 миллиарда рублей могут выделить из резервного фонда Москвы на выплаты "детям войны", также в бюджете столицы хотят предусмотреть почти 2,5 миллиарда рублей на индексацию всех пособий для семей с детьми, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Он отметил, что в воскресенье в Мосгордуму поступили поправки, которые будут рассмотрены на заседании Думы в среду 27 ноября.

"Часть из них поддержана редактором и с максимальной долей вероятности будет учтена. Речь идет о трех поправках фракции КПРФ и четырех поправках, внесенных фракцией "Единая Россия" совместно с постоянным депутатским объединением "Моя Москва", - сказал Шапошников.

По его словам, редактором учтены две схожие поправки о "детях войны", внесенные фракциями "Единая Россия" совместно с "Моей Москвой" и КПРФ. "Из резервного фонда столицы предлагается выделить 1,59 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты для москвичей, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, которые не относятся к федеральным и региональным "льготникам". Уже с 1 января 2020 года "дети войны" будут получать ежемесячную выплату по аналогии с тружениками тыла", - сказал Шапошников.

Также, по его словам, будет поддержана поправка "Единой России" об индексации всех видов пособий и выплат семьям с детьми уже в следующем году на 5,6%. На эти цели предусматривается почти 2,5 миллиарда рублей. Шапошников также отметил, что планируется учесть поправку единороссов об увеличении расходов на развитие массового спорта на 1,5 миллиарда рублей.

"Кроме этого, будет принята поправка "Единой России", которая позволить предусмотреть дополнительные 1,5 миллиарда рублей для муниципальных образований новой Москвы – на благоустройство дворовых территорий. Поправки фракции КПРФ о выделении 1 миллиарда рублей на реконструкцию и обновление зданий московских театров, внесенных в список культурного наследия, также учтены редактором и будут предложены к утверждению на заседании Думы в следующую среду", - сказал Шапошников.

Он также отметил, что несколько поправок редактора учитывают предложения "Единой России", в том числе о предоставлении субсидии предприятию "Радон" в размере 165 миллионов рублей на исследование отдельных территорий на соответствие нормам радиационной безопасности и об увеличении нормативов отчислений для муниципальных образований ТиНАО.

Мэр Москвы Сергей Собянин 15 октября внес на рассмотрение депутатов столичного парламента проект закона о бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годы. Как сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, депутаты планируют принять бюджет до 1 декабря. В среду 30 октября на заседании Мосгордумы проект бюджета был принят в первом чтении.