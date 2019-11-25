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РИА Новости

В бюджете Москвы учтут выплаты "детям войны"

11:40 25.11.2019
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевМосгордума
Мосгордума
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Мосгордума. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Почти 1,6 миллиарда рублей могут выделить из резервного фонда Москвы на выплаты "детям войны", также в бюджете столицы хотят предусмотреть почти 2,5 миллиарда рублей на индексацию всех пособий для семей с детьми, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Он отметил, что в воскресенье в Мосгордуму поступили поправки, которые будут рассмотрены на заседании Думы в среду 27 ноября.
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"Часть из них поддержана редактором и с максимальной долей вероятности будет учтена. Речь идет о трех поправках фракции КПРФ и четырех поправках, внесенных фракцией "Единая Россия" совместно с постоянным депутатским объединением "Моя Москва", - сказал Шапошников.
По его словам, редактором учтены две схожие поправки о "детях войны", внесенные фракциями "Единая Россия" совместно с "Моей Москвой" и КПРФ. "Из резервного фонда столицы предлагается выделить 1,59 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты для москвичей, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, которые не относятся к федеральным и региональным "льготникам". Уже с 1 января 2020 года "дети войны" будут получать ежемесячную выплату по аналогии с тружениками тыла", - сказал Шапошников.
Также, по его словам, будет поддержана поправка "Единой России" об индексации всех видов пособий и выплат семьям с детьми уже в следующем году на 5,6%. На эти цели предусматривается почти 2,5 миллиарда рублей. Шапошников также отметил, что планируется учесть поправку единороссов об увеличении расходов на развитие массового спорта на 1,5 миллиарда рублей.
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"Кроме этого, будет принята поправка "Единой России", которая позволить предусмотреть дополнительные 1,5 миллиарда рублей для муниципальных образований новой Москвы – на благоустройство дворовых территорий. Поправки фракции КПРФ о выделении 1 миллиарда рублей на реконструкцию и обновление зданий московских театров, внесенных в список культурного наследия, также учтены редактором и будут предложены к утверждению на заседании Думы в следующую среду", - сказал Шапошников.
Он также отметил, что несколько поправок редактора учитывают предложения "Единой России", в том числе о предоставлении субсидии предприятию "Радон" в размере 165 миллионов рублей на исследование отдельных территорий на соответствие нормам радиационной безопасности и об увеличении нормативов отчислений для муниципальных образований ТиНАО.
Мэр Москвы Сергей Собянин 15 октября внес на рассмотрение депутатов столичного парламента проект закона о бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годы. Как сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, депутаты планируют принять бюджет до 1 декабря. В среду 30 октября на заседании Мосгордумы проект бюджета был принят в первом чтении.
Проект бюджета на 2020 год предусматривает рекордное увеличение финансирования социальной сферы - расходы на госпрограммы образования увеличиваются на 25,8%, здравоохранения - на 30,4%, спорта - на 63,7%, соцподдержки жителей - на 18,4% в 2020 году. Доходы бюджета в 2020 году составят 2,79 триллиона рублей, в 2021 году - 3,06 триллиона рублей, в 2022 году - 3,35 триллиона рублей, расходы бюджета в следующем году составят 3,15 триллиона рублей, в 2021 году - 3,27 триллиона рублей, в 2022 году - 3,37 триллиона рублей.
Здание Государственной Думы в Москве
21 июня, 13:13
В Госдуму внесли проект о льготах "детям войны" и труженикам тыла
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